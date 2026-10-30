Policía escocesa investiga si Epstein y el expríncipe Andrés explotaron mujeres en el castillo de Balmoral

30 oct. 2026 - 19:30 hrs.

La policía escocesa investiga posibles estancias del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés, hoy desposeído de su título, en el castillo de Balmoral, posesión privada de la familia real. La policía escocesa investiga la supuesta estancia en 1999 del fallecido delincuente sexual JeffreyEpstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell en el castillo de Balmoral, propiedad de la familia real británica, invitados por el entonces príncipe Andrés.

"Investigaciones activas"

La policía ha reconocido haber recibido "informaciones" que han llevado a "investigaciones activas", pero consideró "inapropiado" dar más detalles porque deben primar, ante todo, "las necesidades de las víctimas sobrevivientes".

El diario Daily Express había informado horas antes de que Epstein y Andrés, junto con la amiga común de ambos Ghislaine Maxwell -actualmente presa en Estados Unidos- habían utilizado el castillo de Balmoral como base para llevar allí a jóvenes para fines sexuales.

Según el tabloide, la policía escocesa investiga unas acusaciones según las cuales se habría explotado a mujeres en Balmoral, que entonces era la propiedad privada de la difunta reina Isabel II y ahora de su hijo Carlos III.

Al menos nueve servicios de la policía, a nivel nacional, están investigando los lazos entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

La policía escocesa ya estaba investigando un vuelo efectuado en 2006 y presuntamente fletado por Jeffrey Epstein para llevar mujeres al Reino Unido a través del aeropuerto de Edimburgo.

Despojado de sus títulos

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos reales por su hermano, el rey Carlos III, en octubre de 2025 tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una estadounidense que acusó al expríncipe de agresión sexual cuando tenía 17 años.

En febrero de 2026, Andrés fue detenido y permaneció arrestado durante doce horas, algo nunca visto en la historia moderna de la familia real británica, tras una serie de revelaciones sobre sus relaciones con Epstein, muerto en prisión en 2019.

Está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

No ha sido inculpado hasta ahora

Aunque Andrés siempre ha negado tener relación con abusos sexuales junto a su amigo Epstein, desde aquel interrogatorio adoptó un 'perfil bajo' y desapareció del foco público mientras se trasladaba a una vivienda provista por su hermano el rey, de entre sus propiedades personales.

Sin embargo, el Daily Express subraya hoy que Andrés ya no se conforma con encerrarse "en su más modesta morada" y que ha comenzado a socializar de nuevo practicando dos de sus aficiones favoritas: batidas de caza durante los fines de semana y cenas y cócteles en las tardes.

Según el diario, los amigos que aún no le han dado la espalda reclaman que se le aplique el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque la opinión pública ya lo haya considerado culpable.

Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado hasta ahora y niega haber incurrido en ilegalidad alguna en relación con el caso Epstein.