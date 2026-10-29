"El deporte llora la marcha de Julieta": Atleta de 24 años murió en accidente ferroviario en España

29 oct. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Julieta Gallego, atleta española de 24 años, figura entre las víctimas de un accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, en España. La joven se especializaba en salto de longitud, integraba el club AD Sprint de Madrid y residía en Alemania.

Su fallecimiento provocó muestras de pesar en el atletismo español. El club al que pertenecía confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Gallego había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre.

¿Qué dijo el club de la atleta?

“Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)”, comunicó el club madrileño AD Sprint.

En el mismo mensaje, el club expresó sus condolencias a sus cercanos y compañeros, y concluyó: “Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint”.

Además del salto de longitud, Gallego competía en los 60 metros. En 2023 alcanzó una marca de 5,90 metros en longitud en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta, disputado en Antequera, Málaga.

El homenaje del atletismo español

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, también lamentó su muerte en declaraciones a ABC.

“El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío”, manifestó.

La federación publicó, además, un mensaje en redes sociales para expresar su solidaridad con las familias y los seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario. En una publicación dedicada a la deportista, señaló: “La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la AD Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)”.