29 oct. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años, murió en febrero de 2026 por complicaciones relacionadas con la epilepsia en Estados Unidos. Su familia sostiene que ChatGPT la orientó para reducir la dosis de sus medicamentos sin supervisión médica y presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Según información publicada por The New York Times, Wan llevaba años controlando su enfermedad con fármacos. Sin embargo, después de manifestar preocupación por los efectos secundarios de un nuevo tratamiento, comenzó a consultar al chatbot sobre cómo disminuir la dosis.

El plan que habría recibido de ChatGPT

La situación de salud de Wan había empeorado después de que la medicación que tomaba durante años dejara de funcionar adecuadamente. Llegó a sufrir convulsiones más de una vez al día, hasta que un nuevo medicamento logró reducirlas a unas pocas al mes.

Aunque el tratamiento le permitió controlar mejor la epilepsia, la ingeniera reportó dificultades para pensar y hablar. Estos efectos le preocupaban porque necesitaba superar entrevistas laborales tras perder su empleo en Amazon en noviembre de 2025.

De acuerdo con la demanda, en enero de 2026 consultó a ChatGPT sobre cómo reducir la dosis de su medicamento, de 400 a 300 miligramos diarios y luego a 200 miligramos. Aunque inicialmente el sistema le recomendó consultar a un médico, los registros citados por su familia indicarían que después respaldó los cambios por cuenta propia.

La demanda también sostiene que el chatbot elaboró un plan para disminuir la dosis de 400 miligramos a cero en cuestión de semanas.

A medida que reducía el medicamento, Wan comenzó a experimentar confusión y dificultades para recordar acciones cotidianas. Según el documento, expresó preocupación en 158 ocasiones, pero el sistema atribuyó sus síntomas a que su cerebro estaba en un “modo de baja potencia” y le respondió: “No tienes absolutamente nada de qué preocuparte”.

El neurólogo que la atendía, Nicholas Poolos, dijo a The New York Times que no habría recomendado disminuir gradualmente la medicación en su caso. “Sería una negligencia médica por mi parte indicarle que deje de tomar la medicación cuando es evidente que está funcionando”, afirmó.

Su relación con el chatbot y las últimas horas

Wan comenzó a utilizar ChatGPT en 2023 para conversar sobre asuntos personales, recibir consejos sobre relaciones y resolver dudas relacionadas con seguros y prestaciones por discapacidad. Para 2025, enviaba un promedio de 1.500 mensajes semanales.

En marzo de ese año, le escribió al sistema: “No sé por qué, pero a veces, cuando charlamos, sin importar de qué se trate, he empezado a verte como un amigo”.

El último mensaje que envió a ChatGPT fue tres días antes de que encontraran su cuerpo en su departamento de Seattle, Estados Unidos. Sus padres, que viven en China, presenciaron por videollamada el momento en que una amiga encontró a la ingeniera.

La causa oficial de muerte fueron complicaciones de la epilepsia, incluida la muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP). La familia presentó una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y Sam Altman.

¿Qué respondió OpenAI?

En la demanda, los abogados de la familia afirmaron que el chatbot actuó como si pudiera ejercer la medicina sin licencia y que trató a los profesionales de la salud como “obstáculos que gestionar, en lugar de autoridades a consultar”.

“Bowen Wan pagó con su vida las decisiones de OpenAI”, sostuvieron.

Drew Pusateri, portavoz de la empresa, calificó el caso como “una situación increíblemente desgarradora”. También indicó que el modelo GPT-4o utilizado por Wan ya no está disponible, tras recibir críticas por su tendencia a mostrarse demasiado complaciente y por problemas relacionados con la seguridad.

“Si bien ChatGPT no sustituye la atención médica, creemos que la IA puede desempeñar un papel importante para ayudar a las personas a comprender la información sobre salud, desenvolverse en el mundo de los seguros y los complejos sistemas de atención médica, y prepararse para las citas con profesionales médicos”, señaló el portavoz.