"Eres un juez de la Corte...": La polémica en el Poder Judicial por un fallo que habría sido elaborado con instrucciones para IA

07 oct. 2026 - 14:34 hrs.

La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó un informe al relator de la Novena Sala para esclarecer lo ocurrido con un fallo de un recurso de amparo que habría sido elaborado con inteligencia artificial. El caso abrió cuestionamientos entre abogados de la plaza sobre el uso de estas herramientas en resoluciones judiciales y sobre cómo un documento con instrucciones para generarlas habría terminado en el expediente.

El archivo acompañado, al que tuvo acceso Mega Investiga, contiene un texto dirigido a una inteligencia artificial que comienza con la instrucción: “Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”. Luego entrega indicaciones para redactar los considerandos y la parte resolutiva, según si el recurso debe acogerse o rechazarse.

El texto también señala que la respuesta debe seguir la estructura de una sentencia definitiva, estar escrita en tercera persona y no superar las 750 palabras. Entre otras instrucciones, pide resumir el acto impugnado, analizar los argumentos de las partes y redactar la decisión final.

La sospecha es que ese contenido correspondería al prompt utilizado para pedir a la herramienta que redactara el fallo y que habría sido incorporado por error, en lugar de una resolución judicial debidamente redactada. El informe solicitado al relator deberá aclarar cómo se generó el documento, qué ocurrió durante su revisión y cómo llegó a la causa.

El episodio resulta especialmente delicado porque se trata de un recurso de amparo, una acción constitucional urgente destinada a proteger la libertad personal y la seguridad individual frente a privaciones, perturbaciones o amenazas que puedan ser ilegales. Por su naturaleza, exige que el tribunal examine los antecedentes del caso y adopte las medidas que correspondan para resguardar los derechos de la persona afectada.

La revisión apunta a establecer si el documento fue solo un borrador de trabajo o si llegó a circular como una resolución judicial, además de determinar en qué etapa se produjo el eventual error. También deberá precisarse quiénes intervinieron en la elaboración y tramitación del texto.

El contenido del archivo plantea otra duda que deberá despejarse: junto a las instrucciones para la inteligencia artificial aparece una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago fechada el 6 de octubre de 2026, pero esta se refiere a una causa civil, no a un recurso de amparo. La coincidencia de ambos documentos en el mismo archivo vuelve necesario aclarar su origen y cómo se incorporaron.

Desde el Poder Judicial aseguraron que todo se trata de un error, que se investigará, pero que no se ha visto dañada la administración de justicia.