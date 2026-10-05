Condenan a presidio perpetuo calificado a autor del femicidio de joven influencer

05 oct. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a presidio perpetuo calificado a Andrés Sutar Araya, declarado autor del femicidio íntimo de la joven influencer Javiera Jiménez Galleguillos, ocurrido en agosto de 2022.

La resolución se conoció este lunes 5 de octubre, luego de que el tribunal ya hubiese establecido de manera unánime la responsabilidad del acusado en el crimen. La Fiscalía había solicitado la pena máxima para Sutar, quien además deberá cumplir previamente una condena de 16 años de presidio por otros delitos.

El caso de Javiera Jiménez conmocionó a Antofagasta debido a la extensa búsqueda que siguió a su desaparición. La joven tenía 23 años cuando fue asesinada y sus restos fueron encontrados un año y cinco meses después, en un sector cercano a la Ruta B-400.

¿Qué pasó con Javiera Jiménez?

De acuerdo con los hechos establecidos durante el juicio, en la madrugada del 26 de agosto de 2022, Sutar llegó hasta el domicilio donde se encontraba Javiera y posteriormente ambos se trasladaron en una camioneta por distintos sectores de Antofagasta.

El recorrido terminó en caminos despoblados cercanos a la Ruta B-400, donde se produjo una discusión. Según acreditó el tribunal, el condenado agredió a la joven provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Tras el crimen, Sutar ocultó el cuerpo, lo quemó y posteriormente lo enterró, cubriéndolo con piedras para dificultar su hallazgo.

Más de un año de búsqueda

Uno de los elementos que marcó la investigación fue el comportamiento del condenado después de la desaparición de Javiera.

Mientras familiares y cercanos intentaban encontrarla, Sutar entregó información falsa e inexacta sobre su paradero, dificultando las labores de búsqueda, según estableció el tribunal.

Los restos de la joven fueron finalmente encontrados el 12 de enero de 2024, aproximadamente un año y cinco meses después del crimen, en las cercanías de la Ruta B-400.

Sutar, en tanto, había sido detenido en Bolivia en enero de 2024 y posteriormente trasladado a Chile para enfrentar el proceso judicial.

Tribunal había descartado la tesis del accidente

Durante el inicio del juicio, el acusado sostuvo una versión distinta de los hechos y afirmó que la muerte de Javiera había ocurrido producto de un accidente.

Sin embargo, tras el desarrollo del juicio oral, el tribunal estableció su responsabilidad como autor del delito consumado de femicidio íntimo, en una decisión adoptada de manera unánime.

El tribunal, eso sí, lo absolvió de los cargos relacionados con porte ilegal de arma de fuego y municiones e inhumación, manteniendo la condena por el femicidio.

¿Qué significa el presidio perpetuo calificado?

El presidio perpetuo calificado corresponde a la pena más alta contemplada por la legislación chilena. En términos generales, implica que la persona condenada debe cumplir al menos 40 años de privación de libertad efectiva antes de poder optar a la libertad condicional, bajo las condiciones que establece la ley.

En este caso, la Fiscalía había solicitado esta pena argumentando, entre otros elementos, las circunstancias en que ocurrió el crimen y el posterior ocultamiento del cuerpo.

La condena pone término a un proceso judicial iniciado tras la desaparición de Javiera Jiménez en 2022 y que estuvo marcado por una búsqueda que se extendió por más de un año hasta el hallazgo de sus restos.