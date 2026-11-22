22 nov. 2026 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por la muerte de un lactante de 11 meses en Molina, Región del Maule, derivó este domingo en la prisión preventiva de su abuela, quien fue formalizada por homicidio luego de que el menor falleciera tras ingerir pasta base de cocaína mientras permanecía bajo su cuidado.

El tribunal acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Local de Molina, que atribuyó a la mujer responsabilidad penal por el fallecimiento del niño, ocurrido el sábado 21 de noviembre.

La fiscal subrogante Daniela Salazar explicó que el Ministerio Público presentó antecedentes para sustentar una imputación por homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Esta calificación jurídica apunta a una eventual responsabilidad penal por no impedir un resultado fatal cuando existe un deber de protección, bajo las condiciones establecidas por la legislación. De acuerdo con la persecutora, el tribunal compartió los fundamentos expuestos por la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

Fiscalía indaga cómo el menor accedió a la droga

Tras conocerse el fallecimiento, Carabineros detuvo a la abuela del lactante, quien se había presentado posteriormente en el Hospital de Molina.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con diversas diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en que ocurrió la intoxicación.

Uno de los principales aspectos que busca esclarecer la investigación es cómo el niño tuvo acceso a la pasta base de cocaína mientras permanecía bajo el cuidado de la mujer.

Las diligencias continúan para establecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.