22 nov. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado en la comuna de Molina, en la provincia de Curicó, la noticia del fallecimiento de un bebé de tan solo 11 meses de vida por una sobredosis.

Según informó la Fiscalía Regional del Maule, el menor estaba al cuidado de su abuela y posteriormente fue llevado por familiares a Carabineros, quienes lo trasladaron al Hospital de Molina y después al Hospital de Curicó, donde finalmente falleció.

Abuela del bebé fue detenida

El Ministerio Público ordenó la detención de la mujer, mientras que el hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

De momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos y la implicancia de la mujer en la muerte del lactante.

Este domingo, la abuela del menor pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Molina mientras se investiga el caso.

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