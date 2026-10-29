Feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre: Así funcionarán los supermercados en Chile

29 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se registrarán dos feriados consecutivos en Chile, situación que podría modificar los planes de quienes tenían previsto realizar compras durante el fin de semana.

La primera fecha corresponde al Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el domingo se conmemora el Día de Todos los Santos. Ambas jornadas son feriados legales, pero no están contempladas entre los días irrenunciables para los trabajadores del comercio.

Por este motivo, los supermercados y centros comerciales podrán abrir sus puertas durante ambas jornadas. No obstante, se recomienda revisar los horarios de atención de cada local antes de acudir, ya que algunas sucursales podrían establecer modificaciones en sus horarios habituales.

¿Abrirán los supermercados el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre?

Sí. Debido a que ninguno de estos feriados es irrenunciable, no existe una obligación general de cierre para los supermercados, por lo que podrán funcionar durante el sábado y el domingo.

De acuerdo con los horarios recopilados por el sitio Sucursales.cl, cadenas como Unimarc, Santa Isabel y Jumbo cuentan con numerosos locales que tienen atención prevista para ambas fechas. En varios casos, los horarios publicados se sitúan entre las 09:00 y las 21:00 horas.

Sin embargo, estos horarios no necesariamente se aplican a todas las sucursales. Por ello, es importante verificar la información específica del establecimiento al que se desea acudir.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?

A diferencia de las jornadas de este fin de semana, en Chile existen cinco feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. Estas fechas son:

1 de enero: Año Nuevo.

1 de mayo: Día Nacional del Trabajo.

18 de septiembre: Independencia Nacional.

19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

25 de diciembre: Navidad.

Durante estos días, el comercio debe respetar las disposiciones especiales de descanso obligatorio, salvo las excepciones establecidas por la legislación vigente.

En consecuencia, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre no contemplan un cierre general obligatorio de supermercados y centros comerciales.

¿Qué se celebra el 31 de octubre y el 1 de noviembre?

El sábado 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha reconocida como feriado legal en Chile.

En tanto, el domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, jornada en que tradicionalmente numerosas personas visitan cementerios para recordar a familiares y seres queridos fallecidos.

Ambas celebraciones coincidirán con el fin de semana, por lo que quienes necesiten realizar compras podrán hacerlo, considerando los horarios particulares de cada supermercado.

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