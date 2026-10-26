¿Son feriados irrenunciables el 31 de octubre y el 1 de noviembre? Esto dice la ley

26 oct. 2026 - 10:30 hrs.

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre habrá dos feriados consecutivos en Chile. Sin embargo, ambas fechas tienen un alcance distinto al de los días en que la ley obliga al comercio a cerrar.

El 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos. Además, el sábado coincide con la celebración de Halloween.

¿El 31 de octubre y el 1 de noviembre son feriados irrenunciables?

No. Ninguno de los dos es irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad o establecer horarios especiales.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?

La legislación establece cinco feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio:

1 de enero: Año Nuevo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

18 y 19 de septiembre: Fiestas Patrias.

25 de diciembre: Navidad.

Durante estas fechas, el comercio debe respetar el descanso obligatorio, salvo las excepciones contempladas en la ley.

¿Qué comercios pueden abrir en los feriados irrenunciables?

Entre los establecimientos que pueden funcionar durante estos días están los restaurantes, clubes, cines, discotecas, pubs, locales comerciales en aeropuertos, casinos, estaciones de servicio y farmacias de urgencia o sujetas a turnos.

También pueden abrir las tiendas de conveniencia asociadas a estaciones de servicio, bajo las condiciones que establece la normativa.

¿Qué feriados quedan en 2026?

Antes de que termine el año, quedan dos feriados más: