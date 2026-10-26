Lluvia en Santiago: Jaime Leyton revela cuándo comenzarán las precipitaciones este lunes en la capital

26 oct. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un fin de semana marcado por un leve aumento en las temperaturas, este lunes se espera que vuelvan a caer precipitaciones sobre Santiago. Según el pronóstico del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, hoy podrían acumularse "entre 5 y 15 milímetros" en la capital.

"Nuevamente volvemos a este panorama tormentoso en Santiago y la zona central", anticipó Leyton, señalando que la cantidad exacta de agua que recibirá la capital dependerá de cómo se desarrolle el sistema de precipitaciones que se espera que llegue esta tarde a la capital.

La jornada de este lunes comenzó con cielos nublados y una temperatura mínima 15,6 °C, con una humedad relativa del ambiente del 70%. En tanto, se espera que los termómetros alcancen una máxima de 19 °C. En medio de este pronóstico, Jaime Leyton reveló a qué hora lloverá hoy en Santiago.

¿A qué hora lloverá hoy en Santiago?

El experto reveló que las precipitaciones comenzarán "entre la 1:00 y 2:00 de la tarde, las primeras gotas en el sector oriente y suroriente de la capital, del tipo chubascos".

Estos aumentarían su intensidad durante la tarde, con posibilidad de que se formen tormentas eléctricas en distintos sectores de la capital.

"Después de las 5:00 de la tarde estas tormentas y, por supuesto, con el peak dentro de esa condición, más o menos 19:00, 20:00 horas, y ya culminando a las 11:00 de la noche", señaló.

¿Cómo estará el tiempo durante la semana en la RM?

Respecto al clima para esta semana en la Región Metropolitana, Leyton reveló que el pronóstico contempla un martes con nubosidad parcial y un miércoles con escasa nubosidad y un aumento de las temperaturas. Para dicha jornada, el meteorólogo anticipó una máxima de 26 °C.

El jueves podrían registrarse algunas gotas ocasionales, aunque predominarían los cielos nublados, mientras que el viernes se espera nubosidad parcial.

¿Qué pasará con las lluvias en regiones?

El sistema frontal también dejaría precipitaciones desde sectores de la Región de Coquimbo hasta el Biobío. De acuerdo con Leyton, se esperan chubascos y tormentas eléctricas principalmente en zonas interiores, además de nevadas en sectores cordilleranos por los fuertes vientos en altura.

En O’Higgins, las precipitaciones podrían intensificarse después de las 15:00 o 16:00 horas, con un peak entre las 19:00 y las 20:00. En Rancagua, los montos podrían acercarse a los 20 milímetros.

También se pronostican tormentas significativas desde Chillán hasta Los Ángeles, mientras que hacia el sur, en ciudades como Valdivia y Puerto Montt, se esperan condiciones más estables.

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