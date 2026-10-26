"Te veo como a la defensiva, como mala onda": El reencuentro Faloon y Karol Lucero saca chispas en Volverías con tu ex? 2

26 oct. 2026 - 09:12 hrs.

El reencuentro más esperado de Volverías con tu ex? 2 finalmente ocurrió esta noche, cuando Karol Lucero llegó al resort y se encontró cara a cara con Faloon Larraguibel, su expareja de hace más de una década, en un momento que prometía mucho y que no decepcionó a nadie.

El animador y exchico Yingo hizo su ingreso de forma teatral, encapuchado y con una maleta en la mano, antes de revelar su identidad con una frase que marcó el tono de su llegada. “Vengo a recuperar lo que perdí. El maldito ha regresado”, dijo, mientras Luis Mateucci no tardó en anunciar al resto con su habitual ironía: “El ex de la Faloon, jajajá”.

Faloon confirmó a sus compañeros que efectivamente se trataba de su ex, aunque se encargó de dejar en claro la distancia temporal que los separaba. “Hace como mil años, 10 años atrás, más”, aclaró, antes de optar por retirarse sin saludarlo, una decisión que encendió de inmediato los celos de Raimundo Cerda.

La incomodidad de Rai

Rai no ocultó su incomodidad y le preguntó a Faloon directamente si les había traído un trío al encierro. Luego fue más lejos y cuestionó la elección de su ex en el pasado. “Mira con el niño que estuvo la Faloon, es un niñito, no puedo creer esta h…”, dijo, minimizando a Karol de una manera que dejó claro que la llegada del animador lo había afectado más de lo que quería reconocer.

Faloon intentó calmarlo asegurándole que nunca más lo había visto desde que terminaron. “No entiendo por qué estás molesto”, le dijo. Raimundo respondió con una frase que intentó disfrazar los celos. “No estoy molesto, me llama la atención que hayas estado con un niñito, nada más”, cerró.

Karol buscó a Faloon

Minutos después, Karol se armó de valor y fue a buscar a Faloon para saludarla. El reencuentro no fue precisamente cálido. Ella rechazó el beso en la mejilla y le ofreció solo un apretón de manos, marcando distancia desde el primer segundo.

Lucero intentó romper el hielo y le preguntó si se había sentido incómoda con su llegada. Faloon lo esquivó con una excusa práctica, diciéndole que venía de competir con Rai y que necesitaba ducharse, sin abrirle ninguna puerta emocional.

Karol insistió en tender puentes, ofreciéndole su ayuda y diciéndole que quería que hubiera buena onda entre ellos, especialmente si terminaban compitiendo juntos. Faloon respondió con indiferencia e ironía en cada turno, sin ceder ni un centímetro.

“Te veo como a la defensiva, como mala onda, ¿así eres con todas las personas que entran?”, le preguntó Karol, buscando entender la actitud de su ex. La respuesta de Faloon fue de una sola palabra: “Sí”, cerrando cualquier intento de conexión con una economía de palabras que lo dijo todo.

Karol cerró el encuentro con dignidad y sin dramatismos. “Gracias Faloon. Al menos lo intenté”, dijo antes de retirarse, en una frase que resumió perfectamente cómo fue este esperado reencuentro en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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