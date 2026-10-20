"Yo tampoco quiero seguir contigo": la discusión que marcará el futuro de la relación entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

20 oct. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

La relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda atravesará uno de sus momentos más tensos en el próximo capítulo de "Volverías con tu ex? 2". Un adelanto del episodio 78 muestra una nueva discusión entre ambos, en la que los reproches y las diferencias terminarán por llevarlos a hablar sobre el futuro de su romance.

En el adelanto, el ingeniero se ve dolido por las palabras que recibió de la animadora durante una conversación anterior: "Como me dijiste, toma tus cosas y te vas, hazlo, ya me dijiste. No te dolió un pelo decirme todo lo que me dijiste allá afuera, que no quieres más, que no aguantas más, que ya no sientes lo mismo", le reprochará.

En medio del enfrentamiento, Rai también cuestionará las intenciones de Faloon y planteará que sus palabras lo hicieron reflexionar sobre la relación: "Viniste no sé si a manipularme, pero también a abrirme los ojos con esas cosas", agregará.

La discusión que podría cambiar su relación

La conversación continuará sin que ambos consigan ponerse de acuerdo. Visiblemente molesta, Faloon le reclamará a Rai: "¡Por qué sigues haciéndome eso, deja de volverme loca!".

Sin embargo, será el ingeniero quien exprese de manera directa su postura sobre la continuidad del romance. "Si tú no quieres seguir conmigo, okey, yo tampoco quiero seguir contigo", le dirá a la exchica reality.

Tras escuchar sus palabras, Faloon responderá únicamente con un "sí", mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Con esto, el adelanto del capítulo 78 vaticina un posible quiebre entre ambos.