"Una persona adicta va a ser adicta toda su vida": Nicolás Solabarrieta hablará sobre la enfermedad de su padre

15 oct. 2026 - 11:11 hrs.

Nicolás Solabarrieta protagonizará uno de los momentos más emotivos de Volverías con tu ex? 2, donde se sincerará sobre la enfermedad de su padre y el impacto que esta situación ha tenido en su vida familiar.

El hijo del periodista deportivo abordará las dificultades que enfrentó durante su infancia, los periodos de distanciamiento con su papá y cómo ha sido acompañarlo en su proceso, marcado por las adicciones.

En el espacio, también reflexionará sobre el peso de mantener esta situación en privado debido a la exposición pública de su familia y entregará un mensaje a quienes atraviesan una experiencia similar.

Nicolás Solabarrieta hablará sobre la enfermedad de su padre

Durante la conversación, Nicolás reconocerá que, pese a las dificultades que han enfrentado, su padre ha sido una figura importante en su vida: “Ha sido un papá increíble, pero por supuesto que hemos tenido diferencias muy grandes que nos han llevado a periodos donde hemos estado muy distanciados”, expresará.

En esa línea, explicará cómo las adicciones han afectado la relación familiar y señalará que, a su juicio, esta enfermedad puede sacar a relucir aspectos complejos de una persona.

“Es una persona maravillosa, pero con una parte de él que siempre he tratado de explicar que no es su voluntad y que tampoco fue una decisión constante, pero que sí las adicciones sacan las partes más oscuras de una persona”, dirá.

Consultado por Tonka Tomicic sobre si esta experiencia lo hizo madurar antes de tiempo, Solabarrieta reconocerá que comenzó a tomar conciencia de la situación cuando tenía cerca de 11 o 12 años.

“Yo la primera vez que me di cuenta tenía como 11 o 12 años. Tengo muy bloqueada mi infancia. No tengo muchos recuerdos, tengo como fragmentos no más, ciertas sensaciones muy particulares, pero hay muchas cosas que no me acuerdo”, confesará.

“Una persona adicta va a ser adicta toda su vida”

El ex chico reality también se referirá a la relación que mantiene actualmente con su padre y a la preocupación constante que implica convivir con una situación de este tipo: “Hoy tenemos una muy linda relación, pero es una preocupación constante y siempre tratar de estar a su lado”, comentará.

En ese contexto, compartirá su visión sobre los procesos de rehabilitación y la manera en que entiende las adicciones: “Yo siempre he dicho, uno no se rehabilita de las adicciones, simplemente las trabaja, pero una persona adicta va a ser adicta toda su vida”, afirmará.

Posteriormente, al ser consultado por las razones que podrían haber llevado a su padre a enfrentar esta situación, Nicolás planteará una reflexión sobre la autoexigencia y la insatisfacción personal.

“Mis teorías por decirlo de cierta manera es que siempre ha sido una persona extremadamente autoexigente, que no se conforma con los triunfos y creo que eso lo ha llevado a una constante insatisfacción con respecto a su vida”, explicará.

Además, aclarará que, desde su perspectiva, aquello no tiene relación con el cariño que su padre siente por su familia, sino con un vacío personal que sería difícil de abordar.

“En la casa estaba todo roto”: el impacto en su familia

Otro de los momentos de la conversación estará marcado por la dificultad de enfrentar esta situación mientras su familia permanecía bajo la mirada pública.

“Con respecto a la enfermedad de mi viejo, fue muy difícil porque era tener que ocultar algo precisamente por la fama de mi familia, cuando en realidad en la casa estaba todo roto”, relatará.

Solabarrieta también explicará que siempre intentó apoyar a su padre, aunque con el tiempo comprendió que debía establecer límites para proteger su propio bienestar: “Yo siempre estuve con mi viejo, pero sí tomé el punto de vista de mi madre, de decir ‘sana, ten tu vida’. Lo de mi papá es una decisión personal, él tiene que querer salir”, señalará.

En ese sentido, reconocerá que involucrarse constantemente en el proceso de su padre también tuvo consecuencias para él: “Cuando mi viejo tomó las riendas del asunto, yo me abstuve de seguir intercediendo porque también fue muy tóxico para mí”, agregará.

El mensaje de Nicolás Solabarrieta a quienes viven una situación similar

Para cerrar, Nicolás compartirá una reflexión dirigida a quienes tienen un familiar que enfrenta una adicción, haciendo hincapié en la importancia de acompañar sin asumir responsabilidades que no les corresponden.

“Un mensaje que le podría dar a un hijo que esté pasando esto es ser incondicional para ambos y no adoptar roles que no le corresponden, porque al final eso te puede terminar pasando la cuenta a ti”, expresará.

Finalmente, reconocerá que esta experiencia también tuvo consecuencias en su propia salud emocional: “Porque a mí sí me pasó la cuenta y me llevó a momentos muy oscuros para mí mismo”.

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