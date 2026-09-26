Nico Solabarrieta reveló en Volverías con tu ex? 2 la envidiosa acción de Luis Mateucci: "Estaba caro"

26 sept. 2026 - 14:15 hrs.

Una conversación sobre el look de Manu González terminó con una inesperada revelación de Nicolás Solabarrieta sobre Luis Mateucci en un capítulo de “Volverías con tu ex? 2”.

Todo comenzará cuando Flavia y Mateucci se burlaron del atuendo de Manu, quien apareció con una jardinera con dibujos y estampados, además de unas llamativas Crocs amarillas.

Al enterarse de las burlas, Nicolás se quedará conversando con Manu y Austin. En ese momento, Manu calificó a Mateucci de “envidioso” y Solabarrieta recordó un episodio que ambos vivieron después de salir de un reality.

El auto que Nicolás quería comprar

Nicolás relató que en 2024, cuando se había vuelto cercano a Mateucci, estaba interesado en un automóvil que le gustaba mucho: un M440.

“En 2024, cuando habíamos salido del reality, cuando nos hicimos muy cercanos, había un auto que a mí me encantaba, el M440, y yo lo venía viendo, pero costaba... estaba caro”, dijo.

El hijo de Fernando Solabarrieta explicó que posteriormente se reunió con el argentino para entrenar y, durante ese encuentro, volvió a comentarle que estaba mirando el vehículo.

“Y un día nos juntamos con Luis a entrenar y terminamos y le digo: ‘Hermano, estoy viendo este auto, me gusta un montón’. Y se lo compró a la semana”, reveló.

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