Faloon Larraguibel reveló en Volverías con tu ex? 2 cómo es su relación actual con Karol Lucero y Jean Paul Pineda

22 sept. 2026 - 14:31 hrs.

El espacio "Trío de ex" de Volverías con tu ex? 2 llegó con Faloon Larraguibel como invitada estelar y la rubia de Melipilla no decepcionó, entregando una de sus entrevistas más sinceras y explosivas dentro del encierro.

La dinámica fue animada por Luis Mateucci, Guarén y Kaoto, quienes se turnaron para hacerle preguntas a Faloon sobre su vida sentimental y su opinión sobre las mujeres de la casa. Y desde el inicio quedó claro que ella no tenía intenciones de guardarse nada.

¿Cómo está Faloon con sus ex?

Kaoto abrió la ronda preguntándole por su relación con sus ex, mencionando específicamente a Karol Lucero. La respuesta de Faloon fue tan breve como contundente: "Ninguna", dijo, sin darle más vueltas al asunto. Lo mismo cuando Luis le preguntó por Jean Paul Pineda. "Tampoco, menos, es que terminé y nunca más lo vi", respondió.

Luis intentó bromear sugiriéndole que debería tomarse un café con Karol Lucero para tener charlas pendientes. Faloon no abrió esa puerta ni por un segundo. "Cero, con él terminamos y nunca más lo vi, nunca más me lo he topado en ninguna parte, te juro", dijo, cerrando el tema con la misma firmeza con que lo había abierto.

"Raimundo es superior"

Fue entonces cuando Mateucci lanzó la pregunta que todos esperaban. "¿Karol Lucero o Raimundo?", le preguntó. Faloon no dudó ni un instante: "De cualquier persona, de cualquier ex que he tenido Raimundo es superior", respondió, dejando en evidencia que su corazón tiene una dirección muy clara dentro del encierro.

Luego llegó el turno de Guarén, quien le propuso un ping pong sobre las mujeres de la casa. Y ahí fue donde Faloon soltó todo lo que pensaba de cada una, sin filtros y sin anestesia.

Calificó a Estefi de mentirosa, a Bárbara de buena chica, a Nicole de un amor, a Yasmín de una mamá y a Flavia simplemente de "no es nadie". Con Camila Nash fue aún más dura: "Falsa, mentirosa, roba cámara y polilla", dijo, en una de las frases más directas de la entrevista. A Noelia la describió como buena onda, y para Guarén tuvo palabras especialmente cariñosas.

El cierre de la entrevista llegó con una pregunta que resume todo el espíritu del programa. Faloon admitió que sí volvería con su ex, confirmando lo que sus acciones y palabras dentro del encierro ya habían dejado bastante claro a lo largo de las últimas semanas.

Una entrevista que mostró a una Faloon sin armadura, directa y segura de lo que quiere, en uno de los momentos más reveladores de su paso por Volverías con tu ex? 2.

¿Cómo ver el reality?

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