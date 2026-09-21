"Mentirosa y ordinaria": La discusión de Faloon y Camila Nash por un vaporizador en "Volverías con tu ex? 2"

21 sept. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte acusación de robo encenderá los ánimos en "Volverías con tu ex? 2". La desaparición de una pertenencia personal desatará una cruzada de gritos, enfrentamientos cara a cara y descalificaciones personales entre dos de las participantes más potentes de la casa, Camila Nash y Faloon Larraguibel.

La tensión comenzará cuando Faloon busque desesperadamente su vaporizador por cada rincón de la casa. "¿Quién ha visto mi vapo por ahí?", preguntará alterada. En ese instante, Yasmín Valdés insinuará que alguien dentro del grupo se habría quedado con el objeto. Sin embargo, Estefi Marquis la frenará en seco: "Yo no he tomado nada por si acaso (...). De hecho, Yas, a ti te he visto varias veces con mi vaporizador y ni siquiera me lo pides prestado".

El conflicto escalará a un punto de no retorno minutos después. Camila Nash le revelará a Estefi que, mientras ordenaba su cama, encontró un vaporizador escondido debajo de su almohada. Al enterarse del hallazgo, Raimundo Cerda le informará a Faloon: "Llegó la Estefi, a la cama de la Camila y mete la mano debajo de la almohada de la Camila y lo saca de ahí".

"Justo apareció en tu almohada"

Indignada, Faloon encarará directamente a Camila y Estefi en la terraza de la casa. "¿Qué pasó con mi vapo?", cuestionará la comunicadora. Frente a la aclaración de Nash de que el aparato estaba debajo de su almohada, Larraguibel reaccionará con total incredulidad: "Ahh, justo apareció en tu almohada escondido".

El ambiente se volverá insostenible con la intervención de Luis Mateucci, quien opinará que el hecho "lo hicieron a propósito". Ante la insinuación de robo, Camila perderá la paciencia, comenzará a chispear los dedos y responderá con dureza: "¿Y qué pensai, que me quiero robar tus cagás de vapo? Estai loca".

"Mentirosa, tonguera, inventada"

La conversación subirá de tono rápidamente cuando Faloon le exija que no le falte el respeto. Lejos de calmarse, Camila reaccionará con todo: "Sale pa’ allá mentirosa, tonguera, inventada, dese la vueltita y váyase con los tongueros. Altanera, ordinaria".

"Por favor, no te metas en mis cosas, y vo’ menos", responderá Faloon dirigiéndose a Estefi y Camila. Pero la expareja de Julio César Rodríguez no se quedará callada: "¿Qué me voy a meter en tus cosas? Pendeja, tonguera, falsa, te ríes de la gente".

Finalmente, Faloon lanzará una dura advertencia al resto de sus compañeros en la casa para sembrar la duda sobre sus rivales. "Anda metiendo las manos en las cosas de otras personas. Cuidado, cuiden sus cosas porque anda ahí media... Porque eso necesita, necesita cosas porque no tiene nada", rematará la exchica Yingo.