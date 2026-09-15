"Qué ordinaria": Oriana Marzoli llega a "Volverías con tu ex? 2" y tendrá tenso reencuentro con Faloon

15 sept. 2026 - 12:56 hrs.

La llegada de Oriana Marzoli a "¿Volverías con tu ex? 2" promete cambiar por completo el ambiente de la casa. La española regresará al reality con una serie de cuentas pendientes.

Uno de los primeros roces será con Faloon Larraguibel. Al verla, Oriana intentará saludarla, pero ella y Bárbara Córdoba se darán media vuelta y entrarán a la casa.

La reacción de Oriana no tardará. "Qué ordinaria, la ordinariez da igual que pasen los años, eso se tiene en el ADN”, lanzará frente al desaire.

"Tú no me dirijas la palabra"

El conflicto también alcanzará a Raimundo Cerda. Faloon se molestará luego de que él salude a Oriana y cuestionará su lealtad dentro del encierro. "Tú ni me dirijas la palabra. Si a ti te cae mal una persona, yo voy a muerte contigo", le reclamará.

La discusión subirá de tono cuando Rai le recuerde que ella también ha sido amable con personas que no le agradan. "Entonces vaya a tirarle una talla y atente a las consecuencias", responderá ella.

"Es una persona que tú crees que te tiene aprecio"

Oriana también llegará con información que remecerá a Guarén y Nicolás Solabarrieta. La española asegurará conocer quién reveló detalles sobre una supuesta aventura de la participante en el reality "Tierra Brava".

"Es una persona que tú crees que te tiene aprecio", adelantará Oriana antes de revelar que se trataría de la madre de Nicolás, Ivette Vergara, lo que provocará sorpresa entre ambos.

La conversación también girará en torno a la relación que Nicolás tendría con otra mujer afuera y su vínculo con Valentina. Oriana cuestionará las señales que ambos siguen entregándose, pese a asegurar que no buscan retomar su romance.

"Sabemos que es un tongo y que seguís juntos"

Pero el enfrentamiento más directo llegará nuevamente con Rai. Oriana lo confrontará por las preguntas que, según ella, le hizo antes de ingresar al reality y por su interés en saber si llegaría soltera.

La española irá más allá y lo acusará de mantener una relación con Faloon mientras ambos participan del programa. "Sabemos que es un tongo y que seguís juntos", le dirá.

Finalmente, Oriana apuntará directamente contra Faloon y cuestionará la influencia que tendría sobre Rai: "Me da lástima, porque tú eres un pobre manipulado por ella".

Todo sobre Oriana Marzoli