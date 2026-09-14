"No se ama así": La dura confesión de Ludmila hará sobre Álvaro Ballero en nuevo capítulo de "Volverías con tu ex? 2"

14 sept. 2026 - 15:16 hrs.

Una inesperada confesión de Ludmila marcará el próximo capítulo de "Volverías con tu ex? 2", donde hablará sobre los sentimientos que Álvaro Ballero tendría por ella, y también abordará su relación con Kaoto.

El episodio comenzará con "La silla caliente", dinámica conducida por Julio César Rodríguez en la que los participantes deberán responder preguntas sin filtro.

Ludmila Ksenofontova será la primera en participar. La patinadora rusa responderá preguntas sobre su relación con Carlos Kaoto y su expareja Álvaro Ballero.

"Depende del comportamiento de él"

Guarén le preguntará si el romance con Kaoto continuará al salir del reality. "Depende del comportamiento de él, si se comporta bien, sí. Para mí portarse mal es coquetear con otras niñas afuera", responderá.

La participante también comentará sobre las actividades que podrían compartir fuera del programa: "Me imagino que también es bueno para las fiestas", señalará.

Kaoto, en tanto, planteará que ambos tienen estilos de vida muy diferentes. "Acá estamos todo el día juntos, haciendo las mismas actividades", explicará.

El participante agregará que fuera del encierro tendrán que conocerse en otros contextos: "Voy a tener que llevarla, va a tener que saber ir a una fiesta conmigo, lo va a pasar bien, se va a relajar, quitar el tabú, ahí nos vamos a conocer un poco más", dirá.

"Yo creo que es un poco obsesión"

Más adelante, Yasmín Valdés le preguntará a Ludmila por el regreso de Ballero a la casa y por sus posibles sentimientos hacia ella. Al respecto, le consultará si ella cree que él aún la ama o es obsesión.

"Sí, yo creo que es un poco obsesión. Es que no se ama así, uno tiene que dejar ser a la persona, eso es lo que puedo decir", responderá Ludmila.

Finalmente, explicará que "nuestros problemas venían de antes, es como 'si nos casamos, nos casamos para toda la vida, pase lo que pase'", afirmará, antes de concluir: "y ya relación no había".