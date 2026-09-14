"Soy un desgraciado, me he portado mal": La dura eliminación que remecerá Volverías con tu ex? 2

14 sept. 2026 - 11:12 hrs.

El duelo de eliminación del capítulo más reciente de Volverías con tu ex? 2 dejó una de las escenas más emotivas de la temporada, con lágrimas, arrepentimiento y una despedida que nadie esperaba tan pronto.

La competencia enfrentó a los españoles recién llegados Noelia Márquez y Manu González contra Camila Nash y Tom Brusse, en una prueba que combinó esfuerzo físico y agilidad mental. Las mujeres debían rescatar tres corazones subiendo una rampa con red para liberar una llave, mientras los hombres tenían que llenar dos tubos con arena hasta hacer caer un barril y acceder a un puzzle de letras.

Una dura derrota

Noelia sufrió una caída durante la parte física y tardó un poco más que Camila en completar su etapa, lo que le dio ventaja inicial a la dupla chilena. Aunque los españoles lograron acortar esa diferencia, no fue suficiente, y fueron Tom Brusse y Camila Nash quienes terminaron primero el puzzle y se quedaron con la victoria.

La derrota golpeó fuerte a Noelia, quien se sentó a llorar desconsoladamente apenas terminó la competencia. Para ella, ser eliminada a menos de una semana de haber llegado al encierro era un golpe muy duro de procesar.

Manu tampoco pudo contener las emociones al verla así. "A ella yo le tengo mucho cariño", dijo entre lágrimas, antes de agregar que no quería hacerle daño ni verla mal, reconociendo que a veces se equivoca en la forma en que hace las cosas.

Llegó el momento de la decisión y Noelia eligió el sobre plateado, optando por que fuera Manuel quien tomara la difícil elección entre amor u olvido. Antes de que él hablara, ella le dio un consejo simple y generoso: "Mira por ti".

Manu no lo dudó demasiado, pero eso no hizo la decisión menos dolorosa. "Llevamos dos días y me da pena que se vaya", dijo, antes de pronunciar la palabra que selló el destino de Noelia. "Noelia te lo juro por mi madre que lo siento mucho. Elijo olvido", expresó llorando, mientras le pedía perdón una y otra vez.

"Perdóname, por favor"

"Perdón, perdón, perdóname, por favor", le repetía Manuel, visiblemente destrozado por lo que acababa de hacer. Noelia, en cambio, lo recibió con una generosidad que sorprendió a todos. "Disfruta esta experiencia, velo por ti, haz lo mejor posible", le pidió antes de despedirse.

Después, Manuel se sinceró con Mariano y no se guardó nada sobre cómo se sentía con su propia decisión. "Soy un desgraciado, me he portado mal, es que en dos días liándome con una tía he sido un desgraciado", le confesó, cargando con el peso de haber elegido el olvido tan rápido después de haber llegado juntos al encierro.

Noelia se despidió de sus compañeros y abandonó el resort, dejando a Manuel con una culpa que prometía acompañarlo durante los próximos capítulos de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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