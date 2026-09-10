"La mujer que más he amado en toda la vida": Rai se volvió a declarar a Faloon en emotivo momento de Volverías con tu ex? 2

10 sept. 2026 - 08:15 hrs.

La actividad "Miradas que hablan" de Volverías con tu ex? 2 fue uno de los momentos más emotivos de la temporada, y los primeros en enfrentarse al ejercicio fueron precisamente la pareja que más emociones ha generado dentro del encierro: Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

La dinámica, liderada por Tonka Tomicic y Yamila Reyna, consistía en que las exparejas se miraran a los ojos durante un minuto en silencio, sin palabras ni defensas. Para Faloon y Rai, ese minuto fue suficiente para que todo lo que cargaban saliera a la superficie.

Faloon fue la primera en quebrarse. Entre lágrimas, habló del dolor que sintió cuando Raimundo entró al reality y ella tuvo que observar todo desde afuera. "Lo he pasado realmente mal, con Rai tuvimos una relación muy bonita y no sé por qué se fue desviando del camino. Me duele mucho cómo lo pasé cuando él entró acá, ver imágenes tuyas, era como 'confié tanto en él'", dijo, sin ocultar nada de lo que había sentido durante esas semanas.

Raimundo abrió su corazón

Raimundo respondió con una honestidad que pocas veces había mostrado tan abiertamente dentro del encierro. Le dijo que siempre la había admirado y que con ella había aprendido a desenvolverse en el amor de una manera distinta. "Siento que estábamos desaprovechando la linda relación que habíamos armado y sentí que la mejor decisión era alejarnos y ver qué iba pasando con el tiempo", explicó.

Faloon no dejó pasar la oportunidad de reclamarle algo que claramente seguía doliendo. "Tú te fuiste", le dijo. Rai no lo negó. "Sí sé, me fui… Por eso me estoy tratando de hacer cargo de cada cosa, y ahora que te tengo acá cambió todo", respondió, en una frase que resonó con fuerza en el contexto de todo lo que habían vivido.

La segunda parte de la actividad los llevó a ponerse las manos sobre el corazón del otro, y ahí fue donde Raimundo dijo algo que dejó a todos en silencio. "Todo comenzó con un beso y me enamoré de ti. Para mí has sido la mujer que más he amado en toda mi vida. Me has hecho sentir cosas que nunca he sentido antes", le confesó a Faloon.

Ella respondió con una reflexión que habló de cuánto había significado Rai en su proceso personal. "Siempre le voy a agradecer porque él me sacó de algo que estaba viviendo, super feo, como un hoyo. Sentía que no iba a volver a confiar en nadie más, que ya no creía en nada ni nadie, ni en el amor, y Rai logró sanar eso", dijo, con una vulnerabilidad que conmovió a todos los presentes.

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El momento cerró con una promesa mutua, de la mano y frente a frente, que puso un punto de inflexión en la historia de los dos. Faloon fue la primera en hablar: "Prometo ser esa mujer que te enamoraste siempre", dijo. Rai la siguió con una promesa que fue directa al corazón de todo lo que había pasado entre ellos. "Prometo que tú eres esa única mujer con la que siento todo. Y si vamos a volver a estar juntos prometo nunca más volver a abandonarte", selló.

Uno de los momentos más puros y emotivos que ha dado Volverías con tu ex? 2, donde dos personas que se hicieron daño encontraron la manera de mirarse y decirse la verdad sin armaduras de por medio.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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