Carabinero abatió a delincuente que lo habría apuntado con un arma en fiscalización en Lo Prado

10 sept. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial registrado en la madrugada finalizó con un sujeto abatido y dos personas detenidas en la comuna de Lo Prado.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de las calles Brujo de los Andes con Pasco, en medio de patrullajes preventivos desplegados por Carabineros tras constantes denuncias de los vecinos por delitos e incivilidades en el sector.

La fiscalización y posterior balacera

De acuerdo con los antecedentes preliminares, efectivos policiales vieron a un grupo de cinco individuos que presuntamente comercializaban droga.

Al momento de la fiscalización, uno de ellos extrajo un arma de fuego para amedrentar al personal policial. Ante la amenaza inminente, uno de los funcionarios hizo dos disparos en legítima defensa, abatiendo al agresor en el lugar.

Tras el episodio, el resto de los sospechosos huyó a pie, lo que inició una intensa persecución por las calles aledañas que permitió la detención de dos de los involucrados. En tanto, otros dos delincuentes lograron fugarse y son intensamente buscados.

En el sitio del suceso trabaja Carabineros, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación paralela para esclarecer los hechos e identificar a la persona fallecida.

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