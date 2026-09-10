Venta de celular termina en balacera: Disparos alcanzaron a personas al interior de una iglesia

10 sept. 2026 - 02:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta balacera se registró en Colina durante las últimas horas luego de que dos sujetos llegaran hasta una comuna para concretar la venta de un teléfono celular. El hecho terminó con uno de los involucrados herido y varias personas lesionadas tras ser alcanzadas por disparos que impactaron una iglesia.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en un automóvil blanco cuando fueron abordadas por un grupo indeterminado de individuos. En medio de la intimidación, el conductor intentó escapar acelerando el vehículo, instante en que los desconocidos comenzaron a disparar.

Conductor fue baleado al intentar escapar

Según los antecedentes entregados, el conductor del automóvil y su acompañante habían llegado al lugar con la finalidad de concretar la venta de un teléfono celular.

Sin embargo, fueron abordados por un grupo de personas y, al ser intimidados, el conductor decidió escapar del lugar acelerando el vehículo.

Fue en ese momento cuando los desconocidos efectuaron una serie de disparos contra las víctimas, resultando uno de los ocupantes lesionado. Posteriormente, fue trasladado hasta un centro asistencial de la comuna de Las Condes.

Disparos impactaron una iglesia

Producto de la trayectoria de los proyectiles, una iglesia ubicada en el sector también resultó afectada. Además, varias personas que se encontraban al interior del recinto religioso sufrieron lesiones de diversa consideración tras el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, todos los afectados se encuentran fuera de riesgo vital. Por ahora, se está a la espera de las instrucciones que entregue la Fiscalía para continuar con las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Noticia en desarrollo...