Vinko Fodich: Las redes del clan Chen con la trama que hizo caer al exfiscal por secuestros extorsivos

09 sept. 2026 - 17:50 hrs.

Un nuevo antecedente conecta dos investigaciones de crimen organizado que hasta ahora avanzaban por carriles distintos. Al menos dos de los siete detenidos en la causa por secuestros extorsivos que también involucra al exfiscal Vinko Fodich y a tres funcionarios activos de la PDI aparecen vinculados al denominado clan Chen, organización criminal de origen chino asentada en la Región de Tarapacá y cuya cúpula fue desbaratada este año.

Se trata de Ángelo Stevens Aguilera, de 44 años, y José Ignacio Pinto Inzunza, de 36, quienes ya figuraban en los antecedentes recopilados por la policía en la investigación contra el clan Chen por su presunto papel operativo en negocios ilícitos y maniobras destinadas al lavado de activos.

El vínculo adquiere especial relevancia debido a que Fodich forma parte de la defensa de los principales líderes de la organización criminal asiática. Ahora, el exintegrante del Ministerio Público, Stevens y Pinto, vuelven a coincidir, esta vez como imputados en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por secuestros extorsivos.

Un operador de relevancia estratégica

En el caso de Stevens, la PDI ya lo había identificado como un sujeto de interés en la investigación contra el clan Chen. De acuerdo con los antecedentes policiales, estaba encargado de realizar trámites financieros relacionados con sociedades bajo la lupa de los investigadores.

Entre ellas aparecen Importadora Majos Limitada, Maxcar y Toño SpA, empresas que, según la investigación, eran utilizadas como fachadas por la organización. Su participación motivó que detectives realizaran seguimientos sobre sus movimientos y reuniones.

Uno de esos informes da cuenta de la estrecha relación que mantenía con Yongjie Chen, sindicado como líder del clan. En noviembre de 2025, ambos se reunieron, según los antecedentes policiales, para coordinar la liberación de fondos que permanecían en sociedades investigadas y que habían recibido cuantiosas sumas provenientes de estafas internacionales.

La Brigada contra el Crimen Organizado describió así la importancia que atribuía a Stevens dentro de la estructura: tenía "una relevancia estratégica al ser vinculado no solo con empresas de Categoría B, sino además con el núcleo financiero y societario asociado al denominado clan Chen, configurándose como un operador funcional dentro del esquema criminal investigado”.

Seguimientos en bancos y entidades financieras

José Ignacio Pinto Inzunza también aparece reiteradamente en los antecedentes de la investigación contra el clan Chen. Según los informes policiales incorporados al expediente, habría cumplido funciones operativas relacionadas con el movimiento y blanqueo de dinero de origen ilícito.

Su nombre y fotografías obtenidas durante seguimientos aparecen en distintos informes de la causa. En ellos se le observa acompañando a algunos de los principales blancos de la investigación durante diligencias y movimientos realizados en bancos y otras entidades financieras.

Pese a estos antecedentes, ni Stevens ni Pinto fueron detenidos en la investigación que permitió desbaratar a la cúpula del clan Chen.

Sus detenciones se concretaron ahora por una causa distinta y particularmente grave.

Del clan Chen a los secuestros extorsivos

La Fiscalía Supraterritorial investiga la existencia de una organización que habría secuestrado a ciudadanos chinos mediante una puesta en escena policial: tres funcionarios activos de la PDI habrían actuado junto a otros integrantes que se hacían pasar por detectives.

Según los antecedentes de la investigación, las víctimas eran abordadas bajo el argumento de que existían órdenes de detención en su contra y posteriormente trasladadas hasta un falso cuartel policial que funcionaba en el centro de Santiago, donde podían permanecer retenidas durante varios días.

Es en esta trama donde ahora aparecen nuevamente Stevens y Pinto, quienes son investigados por su presunta participación en los secuestros extorsivos y por haberse hecho pasar por funcionarios policiales.

La causa también mantiene detenido a Vinko Fodich, quien, además de su vínculo profesional con las defensas del clan Chen, es investigado por el papel que habría desempeñado en el mecanismo de extorsión.

De acuerdo con antecedentes conocidos por Mega Investiga, la Fiscalía indaga si el exfiscal sabía que los procedimientos policiales eran falsos y que no existían las órdenes de detención exhibidas a las víctimas. Además, se investiga si recomendaba realizar pagos para conseguir la liberación de los ciudadanos chinos retenidos y si recibía parte del dinero obtenido mediante las extorsiones.

De esta manera, nombres que ya habían aparecido bajo la lupa policial en la investigación contra el clan Chen vuelven a cruzarse ahora en una segunda causa: una trama de falsos procedimientos policiales, secuestros y extorsiones que involucra a civiles, tres detectives activos y a un exfiscal del Ministerio Público.