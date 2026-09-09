Embajador de EEUU se retracta por vincular origen del estallido social con la izquierda: "No tenemos investigación ni documentos"

09 sept. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, llegó este miércoles hasta la Cancillería para abordar sus polémicas declaraciones sobre el estallido social de 2019, luego de afirmar que la inteligencia estadounidense atribuye su origen a organizaciones de izquierda.

"La embajada no tiene ninguna investigación ni documentos"

Posteriormente a la reunión, el diplomático entregó detalles del encuentro con el ministro Francisco Pérez Mackenna: "Me llamó y me pidió información específica. Eso es exactamente lo que debería haber hecho. Es exactamente lo que esperaba. Así es como funcionan los gobiernos juntos".

En la ocasión, se retractó públicamente de sus dichos: "Quiero dejar esto muy, muy claro: la embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni tiene documentos en la embajada que hablen sobre el estallido de 2019".

"No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados por el Gobierno de Chile. No lo hemos hecho antes en Chile y no lo haremos en Chile", agregó.

"Esta declaración se basa en el análisis de información que provino de sus políticos en Chile"

Luego, el embajador se refirió a los dichos de la subsecretaria de Diplomacia de EE.UU., Sara Rogers, quien —durante el Foro Madrid— sostuvo que los incidentes de 2019 fueron producidos por fuerzas de izquierda. Al respecto, planteó que "esa es una declaración de hechos".

"Esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el Gobierno de Estados Unidos y en el análisis de la información que provino de sus políticos aquí en Chile, de sus policías y de sus académicos", complementó.

"Basándonos en esa información y en una revisión de ella, se determinó que sí, que esto fue perpetrado por elementos de la izquierda radical. ¿Tenemos algo específico sobre individuos específicos? No. ¿Tenemos algo específico sobre grupos específicos? Tampoco", declaró.

"No realizamos una investigación independiente"

En ese contexto, Judd insistió en que esos dichos fueron "una conclusión que se realizó sobre la base de la información que provino de su Congreso, de sus académicos y de sus policías. De ahí provino la información".

"Nosotros no realizamos una investigación independiente. Lo que hicimos fue revisar e investigar la información que estaba saliendo desde Chile (...) La embajada tiene información. Nuevamente, la misma información que recibimos fue obtenida aquí a través de fuentes abiertas", concluyó.