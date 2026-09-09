Decretan prisión preventiva para conductor que atropelló a Rolando Jiménez por peligro de fuga

09 sept. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor que atropelló a Rolando Jiménez en Providencia quedó en prisión preventiva por 120 días, luego de ser formalizado por el hecho ocurrido durante la tarde del martes.

La medida cautelar fue decretada considerando el peligro de fuga. Además, existe la posibilidad de que pueda acceder a una caución de $3 millones, según lo informado durante la audiencia.

Los antecedentes del atropello

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas del martes, en la intersección de avenida Bilbao con Pedro Valdivia, en Providencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el conductor no había obtenido licencia de conducir y circulaba en un camión con la revisión técnica vencida. Tras el atropello, huyó del lugar sin prestar auxilio y fue ubicado posteriormente gracias a la coordinación entre Carabineros, las cámaras de la Municipalidad de Providencia y personal de seguridad ciudadana.

El sujeto, además, registra reiteraciones por delitos cometidos previamente, aunque no mantenía órdenes vigentes al momento de su detención.

Rolando Jiménez permanece hospitalizado

Tras el atropello, el histórico dirigente de la diversidad sexual fue trasladado al Hospital Salvador, donde permanece internado debido a lesiones de carácter grave, pero sin riesgo vital.

En paralelo, continúan las diligencias para establecer la dinámica exacta del accidente. Carabineros señaló que se están revisando cámaras públicas y privadas y tomando declaraciones de testigos. La versión que apuntaba a que Jiménez habría cruzado con luz roja todavía se encuentra en investigación.

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