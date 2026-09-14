Eran amigas de infancia y 30 años más tarde descubrieron que eran hermanas

14 sept. 2026 - 11:25 hrs.

Una historia de amistad tuvo un inesperado giro tres décadas después. Meena y Minal, nacidas en India y adoptadas por familias distintas en Países Bajos, descubrieron que en realidad eran hermanas biológicas.

Una conexión especial

Según informó la BBC, ambas fueron abandonadas cuando bebés y ubicadas en orfanatos de Bombay, y crecieron sin saber que la otra existía. Sus familias adoptivas, además, vivían relativamente cerca.

El primer encuentro ocurrió en 1996, cuando eran adolescentes y participaron en una reunión de personas adoptadas. Aunque no sabían que tenían un vínculo familiar, sintieron una conexión especial.

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El parecido entre ambas sorprendió a sus amigas. Intercambiaron sus datos y comenzaron a escribirse, y llegaron incluso a llamarse cariñosamente "hermana".

Hablaron sobre la escuela, los amigos, los chicos, las salidas nocturnas y el baile. Hablaron sobre los deportes que practicaban y hablaron de música: a ambas les encantaban los Backstreet Boys, indicó el medio.

Sin embargo, más tarde perdieron el contacto por 15 años. Minal se había mudado a Francia. Y Meena acababa de tener su primer hijo y estaba muy ocupada.

El examen de ADN que lo cambió todo

En 2017, Meena se hizo una prueba de ADN para buscar familiares biológicos. Intentó ubicarlos por medio de una aplicación, pero no encontró coincidencias.

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Años después, tras borrar la aplicación de su teléfono, recibió un mensaje de Minal en Facebook preguntándole: "¿Te acuerdas de mí?".

Minal se había hecho su propio examen en abril y le envió una captura con los resultados. Meena reinstaló la aplicación y, tras varios intentos para ingresar, encontró la respuesta que cambiaría sus vidas: ambas eran "una pareja perfecta al 100%".

"Éramos amigas antes de ser hermanas"

"Durante años sentí un vacío en mi corazón", relató Meena Geltink, actualmente de 43 años y madre de tres hijos. "Es como si por fin hubieran encontrado la pieza que me faltaba en el rompecabezas".

Para Minal Tijssen, de 44 años, el descubrimiento también fue impactante. Al recibir la notificación de los resultados, leyó: "Meena: Hermana". "Éramos amigas antes de ser hermanas", recordó.

Tras conocer la verdad, ambas retomaron el contacto y hablan diariamente. En su primer reencuentro como hermanas hubo lágrimas, abrazos y risas. "Fuimos hermanas todo el tiempo, pero no lo sabíamos", dijo Tijssen.