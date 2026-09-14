Chile se convierte en el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos

14 sept. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Chile alcanzó un nuevo hito sanitario. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificaron al país como el primero de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos.

El reconocimiento fue recibido por la ministra de Salud, May Chomali, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, durante una actividad realizada en el canil Monte Grande de Las Condes, donde además se desarrolló un operativo móvil de vacunación contra la rabia.

Más de 50 años sin casos asociados a perros

Chile no registra desde 1972 ningún caso de rabia humana asociado a la variante canina. Este antecedente forma parte de la trayectoria que permitió al país cumplir con los requisitos establecidos para obtener la validación internacional.

“La política pública de erradicación de la rabia ha dado el efecto que nosotros queríamos como comunidad, como país. Pero esto no es posible solo con las políticas públicas del Ministerio de Salud, sino con el trabajo conjunto con otras instituciones, y en este caso específico de control de la rabia, con los municipios”, señaló la ministra Chomali.

La autoridad destacó además el trabajo que realizan los municipios en sus comunidades, particularmente en educación, vacunación y control de mascotas.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, sostuvo que “este resultado es fruto de más de cinco décadas de compromiso sostenido con la salud pública” y destacó las campañas de vacunación canina, la vigilancia epidemiológica, el acceso oportuno a la profilaxis y la coordinación entre salud pública y sanidad animal.

Los antecedentes que permitieron la certificación

Para obtener la validación, el Ministerio de Salud conformó una Mesa Técnica Nacional en el marco del Plan Regional para la Eliminación de la Rabia Canina 2024-2030.

El grupo sistematizó décadas de antecedentes y debió demostrar, entre otros aspectos, la situación epidemiológica del país, los registros de vacunación y la capacidad diagnóstica del Instituto de Salud Pública.

Giovanni Escalante, representante de OPS/OMS en Chile, destacó que “Chile es el tercer país en el mundo en haber sido verificado que no existe una circulación endémica de la rabia humana transmitida por perros, y este es un logro fundamental y un ejemplo para las Américas”.

La autoridad agregó que se trata del primer país de Sudamérica en obtener esta verificación y resaltó el trabajo desarrollado durante décadas entre el Ministerio de Salud, las comunas, los gobiernos regionales y otros ministerios.

El llamado a mantener la vacunación de mascotas

La certificación fue entregada durante una jornada que incluyó un operativo de vacunación contra la rabia para mascotas. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó las iniciativas que desarrolla el municipio en esta materia.

“Tenemos vacunas antirrábicas muy económicas para que nuestros vecinos puedan vacunar a sus perritos y a sus gatos también. Además, hacemos distintos operativos de atención veterinaria, porque en nuestra comuna las mascotas y los perros son parte de las familias”, señaló.

El reconocimiento se suma a otros avances sanitarios obtenidos por Chile. En marzo de este año, el país se convirtió en el primero de las Américas en ser verificado por la eliminación de la lepra. Además, Chile mantiene desde 1993 su estatus de libre de transmisión endémica de sarampión.