Inauguran nueva clínica en la Región del Maule: Cuenta con 94 camas, urgencia 24/7 y generará más de mil empleos

08 sept. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

La región del Maule cuenta desde ahora con una nueva alternativa para acceder a atención médica de alta complejidad. Se trata de Clínica Andes Salud Talca, recinto que inició oficialmente sus operaciones tras una inversión de US$45 millones.

El proyecto cuenta con 10.576 m² habilitados y 94 camas de hospitalización, incluyendo 18 camas de Unidad de Pacientes Críticos (UPC). Además, dispone de Servicio de Urgencia 24/7 para adultos y niños, pabellones quirúrgicos, hemodinamia, centro de imágenes, laboratorio clínico y farmacia de venta a público.

Según publicó El Maule Informa, la clínica también incorpora tecnología médica de última generación, como el PET-CT OMNI Legend de GE HealthCare con Inteligencia Artificial, destinado a apoyar el diagnóstico de patologías complejas.

Proyectan más de mil empleos

Álvaro García, gerente general de Clínica Andes Salud Talca, destacó la apertura: "Hoy damos un paso muy relevante para el Maule. Esta clínica es el resultado de una apuesta de largo plazo por la región y por sus personas. Queremos que más familias puedan acceder a atención de calidad, con infraestructura moderna, especialistas y tecnología de alto nivel, sin tener que salir de su territorio para recibir atención médica compleja”.

La iniciativa también proyecta generar más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que consolida la presencia de Andes Salud en la región.

Primeras cirugías

El director médico de Clínica Andes Salud Talca, Dr. Guillermo Sepúlveda, resaltó el aporte que tendrá el recinto para la atención de salud de la zona.

“Nuestro principal propósito es poner a disposición de las personas una capacidad clínica que contribuya a responder a las necesidades de salud de la región. Contar con camas críticas, pabellones, servicio de urgencia y tecnología diagnóstica avanzada permitirá entregar una atención más oportuna y resolutiva, beneficiando directamente a miles de pacientes y sus familias", señaló Sepúlveda.

"Hoy realizamos exitosamente, nuestras primeras cirugías en nuestros pabellones con tecnología de punta”, agregó.

Una de las primeras pacientes en realizarse una cirugía también valoró la puesta en marcha del recinto: “creo que esta Clínica nos dará una gran oportunidad de poder atendernos en un centro con infraestructura de última generación y profesionales altamente capacitados”.

La nueva Clínica Andes Salud Talca forma parte de la estrategia de desarrollo regional de Andes Salud, que busca descentralizar el acceso a prestaciones médicas de alta complejidad y fortalecer la atención de salud en distintas zonas del país.