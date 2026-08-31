Conocido mall del Grupo Marina se ampliará con más de 70 nuevas tiendas: "Queremos transformar la experiencia completa"

31 ag. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se informó que el Grupo Marina —controlado en partes iguales por Parque Arauco y Ripley— aprobó una inversión de 1,2 millones de UF (más de $49 mil millones) para ampliar uno de los reconocidos malls de su portafolio.

Conocido mall se ampliará en más de 70 nuevas tiendas

El centro comercial en cuestión es el Mall Curicó, recinto que abrió sus puertas hace 20 años en la segunda ciudad más grande de la región del Maule y que se ha transformado en una pieza fundamental del comercio minorista de la zona.

De acuerdo a lo informado, la obra considera la construcción de aproximadamente 42.000 m², de los cuales más de 11.000 m² corresponden a la construcción de 70 nuevas tiendas que se sumarán a la oferta del centro comercial maulino.

Grupo Marina

Además, el proyecto incluye también la construcción de cerca de 400 nuevos estacionamientos subterráneos que se suman a los ya existentes en el recinto ubicado en la Avenida O'Higgins.

"Hace 20 años trajimos a Curicó y a la región un centro comercial de primer nivel, y en estos años hemos ido sumando nuevas marcas, conceptos y experiencias. Hoy damos un paso mayor: estamos prácticamente duplicando el número de marcas que ofrecemos a nuestros clientes", sostuvo Sergio Novoa, gerente general del Grupo Marina.

En cuanto al cronograma de la ampliación, este constará de dos etapas a partir del primer trimestre de 2027: se comenzará por la construcción de los estacionamientos, para luego continuar con la ampliación comercial que abriría sus puertas durante el segundo semestre de 2028.

Grupo Marina

"No se trata solo de sumar más locales. Queremos transformar la experiencia completa de Mall Curicó, incorporando más estacionamientos, mejores accesos y nuevos espacios de encuentro", explicó Novoa.

El ejecutivo añadió también que el objetivo del proyecto "es que las familias de Curicó y de toda la región del Maule encuentren aquí una oferta cada vez más completa, sin necesidad de salir de la región para acceder a las marcas, servicios y experiencias que buscan".

Cabe destacar que, durante todo el desarrollo de las obras, el Mall Curicó seguirá funcionando con normalidad, por lo que se desarrolló un plan de continuidad operacional que resguardará la experiencia de los visitantes y la actividad de los locatarios.

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