Encuentran cadáver de un hombre en el río Mapocho: Carabineros indaga las circunstancias del deceso

31 ag. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un cadáver fue hallado al interior del río Mapocho, a la altura de la Autopista Costanera Norte, en el kilómetro 21.600, en un procedimiento informado por la 7ª Comisaría de Renca, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el cuerpo corresponde a un hombre. En una primera inspección, se pudo establecer que mantenía cabello corto.

Carabineros indaga las circunstancias del deceso

Por el momento, no ha sido posible determinar preliminarmente su rango etario, identidad ni nacionalidad. El procedimiento se originó a raíz de un comunicado de CENCO, que alertó sobre la situación y motivó el desplazamiento de personal de Carabineros hasta el lugar.

Tras constatar el hallazgo, se solicitaron los medios especializados correspondientes para realizar las diligencias investigativas. Asimismo, se mantienen pendientes las instrucciones que entregue el Ministerio Público para determinar los pasos a seguir.

Según la inspección ocular efectuada por los funcionarios policiales, no se observa intervención de terceras personas en el deceso. No obstante, las circunstancias de la muerte deberán ser establecidas mediante las diligencias que se desarrollen a partir del hallazgo.