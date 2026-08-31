Círculo de Cronistas Gastronómicos eligió la mejor empanada de pino de Santiago: Esta fue la ganadora
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Queda muy poco para que comiencen las Fiestas Patrias y si algo no puede faltar, entre otros clásicos, es una buena empanada de pino.
Considerando la amplia oferta de locales que comercializan este producto gastronómico, existen concursos que se encargan de evaluar cuál es la mejor empanada.
Los encargados de elegir la ganadora en el caso de la Región Metropolitana ya se han inclinado por sus favoritas.Ir a la siguiente nota
¿Cuál es la mejor empanada de pino de Santiago?
El Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino dio a conocer el veredicto de la 23.ª edición de su reconocido Concurso de Empanadas de Pino.
En esta ocasión, se cataron 70 empanadas de distintos establecimientos, entre las cuales 10 resultaron finalistas. Para asegurar imparcialidad en los resultados, la cata se realizó "a ciegas", sin conocer la procedencia, el precio ni la comuna de las preparaciones participantes.
Finalmente, la panadería Los Lobos de Ita, ubicada en Andalién 7399, en la comuna de La Florida, obtuvo el primer lugar.
Conoce las 10 mejores empanadas de pino de Santiago en 2026
Según el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, las mejores empanadas de pino son:
1. Los Lobos de Ita
En el primer lugar del ranking quedó esta amasandería ubicada en Andalién 7399, comuna de La Florida. Además, obtuvo el reconocimiento a la Mejor empanada relación precio-calidad, con un costo de solo $3.000.
2. La Violette
Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel
Precio empanada de pino: $3.100
3. Don Guille
Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro
Precio empanada de pino: $3.400
4. Betty Delicateces
Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina
Precio empanada de pino: $3.500
5. La Nonna
Dirección: Palma de Mallorca 156, La Reina
Precio empanada de pino: $3.100
6. Holz
Dirección: Las Tranqueras 1352, Vitacura
Precio empanada de pino: $3.290
7. Prem de Bokato
Dirección: Eliodoro Yáñez 2209, Providencia
Precio empanada de pino: $3.600
8. El Remanso Empanadas
Dirección: Andalién 7330, La Florida
Precio empanada de pino: $3.200
9. Empanadas Di Voltri
Dirección: José Luis Araneda 385, Ñuñoa
Precio empanada de pino: $3.290
10. La Picatta
Dirección: Suecia 2858, Ñuñoa
Precio empanada de pino: $3.200
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