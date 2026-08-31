Círculo de Cronistas Gastronómicos eligió la mejor empanada de pino de Santiago: Esta fue la ganadora

31 ag. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Queda muy poco para que comiencen las Fiestas Patrias y si algo no puede faltar, entre otros clásicos, es una buena empanada de pino.

Considerando la amplia oferta de locales que comercializan este producto gastronómico, existen concursos que se encargan de evaluar cuál es la mejor empanada.

Los encargados de elegir la ganadora en el caso de la Región Metropolitana ya se han inclinado por sus favoritas.

¿Cuál es la mejor empanada de pino de Santiago?

El Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino dio a conocer el veredicto de la 23.ª edición de su reconocido Concurso de Empanadas de Pino.

En esta ocasión, se cataron 70 empanadas de distintos establecimientos, entre las cuales 10 resultaron finalistas. Para asegurar imparcialidad en los resultados, la cata se realizó "a ciegas", sin conocer la procedencia, el precio ni la comuna de las preparaciones participantes.

Finalmente, la panadería Los Lobos de Ita, ubicada en Andalién 7399, en la comuna de La Florida, obtuvo el primer lugar.

Conoce las 10 mejores empanadas de pino de Santiago en 2026

Según el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, las mejores empanadas de pino son:

1. Los Lobos de Ita

En el primer lugar del ranking quedó esta amasandería ubicada en Andalién 7399, comuna de La Florida. Además, obtuvo el reconocimiento a la Mejor empanada relación precio-calidad, con un costo de solo $3.000.

2. La Violette

Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel

Precio empanada de pino: $3.100

3. Don Guille

Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro

Precio empanada de pino: $3.400

4. Betty Delicateces

Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina

Precio empanada de pino: $3.500

5. La Nonna

Dirección: Palma de Mallorca 156, La Reina

Precio empanada de pino: $3.100

6. Holz

Dirección: Las Tranqueras 1352, Vitacura

Precio empanada de pino: $3.290

7. Prem de Bokato

Dirección: Eliodoro Yáñez 2209, Providencia

Precio empanada de pino: $3.600

8. El Remanso Empanadas

Dirección: Andalién 7330, La Florida

Precio empanada de pino: $3.200

9. Empanadas Di Voltri

Dirección: José Luis Araneda 385, Ñuñoa

Precio empanada de pino: $3.290

10. La Picatta

Dirección: Suecia 2858, Ñuñoa

Precio empanada de pino: $3.200