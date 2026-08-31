Desbaratan clan familiar dedicado al contrabando de cigarrillos: Usaban puesto de venta de huevos en la feria como fachada

31 ag. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un clan familiar dedicado presuntamente al contrabando y venta de cigarrillos fue desbaratado en la región de Valparaíso, tras una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

Se trata de un padre, su hijo y una mujer, quien sería pareja del primero, que utilizaban, entre otros lugares, un puesto de una feria libre dedicado a la venta de huevos como fachada para comercializar los productos.

La investigación, que se extendió por casi dos años, permitió establecer que los cigarrillos, presuntamente de origen paraguayo, ingresaban desde el norte del país para posteriormente ser distribuidos y vendidos principalmente en ferias libres de Viña del Mar y Valparaíso.

Cigarrillos, dinero en efectivo, relojes y armas

El clan habría manejado al menos 14 paquetes de cigarrillos, cada una con 50 cartones y cada cartón con 10 cajetillas. De ese total, 12 paquetes ya habían sido comercializados durante la semana anterior y otras dos fueron incautados durante el operativo.

“Se logró la incautación de cigarrillos de contrabando prohibidos para su comercialización, además de dinero en efectivo, diversos relojes, productos de la ganancia obtenida y además de vehículos, los cuales eran utilizados por estas personas para cometer el ilícito”, señaló el subprefecto Víctor Vergara, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de la PDI.

Entre las especies encontradas también había una escopeta con su número de serie borrado y municiones. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el arma tendría como objetivo defender la mercancía ante eventuales disputas con otras bandas dedicadas al mismo negocio.

A esto se sumó la incautación de vehículos de lujo y furgones que serían utilizados para transportar los cigarrillos. Las especies incautadas tienen un avalúo de $140 millones, mientras continúa la investigación sobre el patrimonio total asociado al clan.

Un delito cada vez más recurrente

El fiscal Germán Cruz Maturana destacó que se trata de un delito que ha adquirido mayor recurrencia debido a su rentabilidad y a que suele pasar inadvertido.

“Es un delito que se está volviendo bastante recurrente, es muy lucrativo y además no es tan llamativo a la vista. Estamos acostumbrándonos a ver gente vendiendo en la calle cigarrillos; en cambio, la droga, por ejemplo, que es el delito que tiene una pena muy similar, sin duda llama mucho más la atención”, afirmó.

Los tres integrantes del clan fueron formalizados por los delitos de receptación aduanera, porte de arma de fuego, porte de municiones y lavado de activos.

Finalmente, quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y su patrimonio.