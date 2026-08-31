"Está todo completamente destruido": Corresponsal de Meganoticias muestra la devastación que dejó el tornado en Yungay

31 ag. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

A más de 48 horas del tornado que azotó la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, el panorama que encontró en terreno el corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo, es de destrucción y preocupación entre los vecinos.

Desde Ranchillo Bajo, uno de los sectores más afectados y ubicado a unos dos kilómetros al norte de Hacienda El Torito, el periodista relató que varias viviendas quedaron completamente destruidas y que todavía permanecen escombros y enseres en medio de los terrenos.

“Yo por lo menos he visto más de 5 casas, o sea, hay casas en solo este punto, en Ranchillo Bajo, ya hay unas 5 casas que están completamente destruidas, que las tomó este tornado, las levantó, las desplazó”, detalló.

Hidalgo también describió viviendas con sus techumbres completamente destruidas y otras que han sido reparadas de emergencia por sus propios habitantes, mientras colchones, electrodomésticos y distintos enseres permanecen expuestos después de la lluvia que siguió al fenómeno.

Vecinos aseguran que la ayuda no ha llegado

“Este es el epicentro, podríamos decirlo, cómo quedaron acá estas casas y lo que se ve, está todo acá, nadie ha venido a ayudar a limpiar con una retro, con maquinaria, con camiones para limpiar todo esto”, alertó.

Según relató, la ayuda que sí ha aparecido en algunos puntos ha provenido principalmente de familiares y amigos, quienes han llegado desde otros lugares para colaborar con las familias afectadas.

“Acá la verdad es que no hemos visto nada. Incluso ayer (domingo) en esa casa que quedó destruida estaban las mujeres con guantes sacando las mismas latas de zinc, habían niños también que estaban haciendo eso, pero son familiares, amigos que vienen desde otros lugares”, aseguró.

Casas destruidas y familias intentando recuperarse

El periodista contó además el caso de una vivienda donde incluso una piscina fue desplazada por el viento e ingresó por el techo. También encontró palos incrustados en paredes, dando cuenta de la fuerza con que distintos objetos fueron lanzados durante el tornado.

Pese a la magnitud de los daños, no se registraron personas lesionadas producto del fenómeno. Sí hubo momentos de pánico y temor entre los habitantes.

Entre ellos estuvo Susana, una adulta mayor que debió refugiarse en el baño junto a su esposo y su hermana, quien se encontraba de visita desde el extranjero.

“La poca ayuda que ha llegado”

Hidalgo cuestionó que, pese al paso de las horas, no haya observado una presencia mayor de equipos destinados a remover los daños.

“Por lo menos cuadrillas municipales, por ejemplo, yo no he visto camiones municipales, yo tampoco he visto ninguna persona sacando, echando cosas, materiales, arriba de los camiones”.

El corresponsal también recogió la preocupación de los vecinos, quienes aseguran sentirse solos y abandonados frente a la magnitud de los daños.

“Me pueden decir que estuvo el delegado, que estuvo el gobernador, que vino el alcalde, que se entregaron kit de emergencia, pero creo yo que eso no es suficiente”, cerró.