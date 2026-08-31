Tras una exitosa trayectoria de décadas: Delfina Guzmán se despide de las artes escénicas a los 98 años

31 ag. 2026 - 09:06 hrs.

Delfina Guzmán se prepara para despedirse de las artes escénicas a los 98 años, tras una extensa trayectoria vinculada al teatro, el cine y la televisión.

Su última aparición estará ligada a Ciudad, una película de 30 minutos escrita y dirigida por su hijo, el músico Juan Cristóbal Meza.

Su último trabajo escénico

El proyecto nació durante la pandemia a partir de una reflexión sobre Santiago y las transformaciones que ha experimentado la capital. Antes de convertirse en película, Ciudad tuvo una versión teatral estrenada en 2024, montaje que pasó por lugares como el Cerro San Cristóbal, el GAM y el Teatro Nescafé de las Artes. Esta obra se convirtió en el último trabajo escénico de Guzmán antes de su retiro.

La versión cinematográfica recorrerá distintos puntos emblemáticos de Santiago, entre ellos Plaza Italia, la Plaza de Armas, la Vega Central, el Palacio de La Moneda y el Cerro San Cristóbal, mientras la actriz reflexiona sobre una ciudad que ha cambiado con el paso de las décadas.

Ciudad se estrenará el 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y posteriormente será liberada a través de YouTube.

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Una trayectoria marcada por el teatro

El retiro de Delfina Guzmán ocurre mientras atraviesa un delicado estado de salud. Actualmente, vive con oxígeno permanente y no pudo entregar directamente un testimonio para un reciente reportaje sobre su vida y legado.

Su nieta, Francisca Eyzaguirre, destacó el vínculo de la actriz con el teatro y, especialmente, con el trabajo colectivo.

“Ella se enamoró del teatro por las compañías, por hacer grupo, por ser comunidad”, señaló.

Con Ciudad, Guzmán tendrá así una última participación en las artes escénicas, cerrando una trayectoria que se extendió durante décadas.

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