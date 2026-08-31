Empresa chilena busca evitar su quiebra tras acumular una deuda de $24 mil millones

31 ag. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Nacida en medio del confinamiento de la pandemia, la startup chilena Tucar comenzó como una empresa de logística reversa que recuperaba decodificadores de empresas de telecomunicaciones; sin embargo, la llamada de un ejecutivo de Uber en 2021 cambió por completo su destino.

De acuerdo a La Tercera (LT), en dicha llamada el ejecutivo expresó su intriga por el "inusual rendimiento 24/7" de los vehículos eléctricos de la empresa y abrió la puerta para que Tucar, de la mano de Uber, Enel X, Indumotora, Banco Security y SQM, lanzara en 2023 la categoría Uber eléctrica en América Latina.

El rubro actual de la startup fundada por José Francisco Silva es arrendar sus autos eléctricos a los conductores de aplicaciones de transporte, llegando a un peak de 1.200 vehículos a inicios de 2025, aunque paulatinamente la empresa acumuló una deuda que llega a los $24 mil millones.

Tucar busca evitar su quiebra tras millonaria deuda

A fines de 2022, la compañía adquirió y financió su flota eléctrica por un altísimo costo que supera el valor de esos mismos activos en el mercado actual. Además, en 2025 se sumaron factores exógenos que provocaron una masiva devolución de vehículos que terminó por asfixiar su estructura de capital.

"Abrimos el mercado y fuimos pioneros: nos convertimos en la primera flota de autos eléctricos para Uber en el país, siendo sus únicos proveedores durante mucho tiempo. Sin embargo, asumir ese liderazgo tuvo un costo", le explicó Silva a Pulso de LT.

Pese a esta deuda acumulada, cuyo principal acreedor es Forum, la empresa vive una situación paradójica, ya que a nivel operativo Tucar sigue siendo rentable. De hecho, mantiene unos 850 vehículos eléctricos que facturan cerca de $10 mil millones anuales y que le permiten tener un flujo de caja en azul.

Para salir de su estado de insolvencia, la empresa busca elaborar una nueva hoja de ruta de la mano de dos expertos: el abogado Ricardo Reveco, socio especialista en reestructuración de pasivos de Carey y el ingeniero civil Ernesto Solís, socio de la firma especializada en rescate de empresas Fix & Partners.

En entrevista con el medio antes citado, Reveco explicó que el principal problema de la compañía está en su estructura de capital, lo que buscan subsanar por medio de un proceso de reorganización concursal que se presentará dentro de tres semanas.

"Lo importante es que este proceso tiene tres elementos: la reorganización judicial, la entrada de un inversionista estratégico que inyecte capital fresco y un cambio en la administración y el gobierno corporativo", detalló sobre la estrategia que busca evitar la quiebra de Tucar.

"La protección financiera concursal tiene la gracia de que destinas los flujos de la compañía a su operación y la deuda se mete al congelador. Por lo tanto, todos los ingresos que genere la empresa se destinarán a los gastos propios de la operación, como el arreglo de los automóviles", añadió el abogado.

Sobre la estrategia legal, Reveco indicó que propondrán dividir las deudas de la startup en dos categorías: una clase financiera que permitirá extender los plazos de pago y otra exclusiva para proveedores esenciales.

En cuanto a la búsqueda de nuevo capital, el abogado explicó que, por restricciones legales, la banca no puede financiar a una empresa bajo protección financiera concursal; sin embargo, reveló que Fix & Partners ya les "está tocando la puerta" a una lista de 90 potenciales interesados como family offices o fondos de inversión.

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