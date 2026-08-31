¿Cómo pagar o transferir dinero con QR desde CuentaRUT?: Revisa el paso a paso

31 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Los clientes de CuentaRUT tienen la posibilidad de realizar pagos o transferencias de dinero utilizando un código QR directamente desde la aplicación de BancoEstado.

Esta alternativa permite realizar la operación de manera sencilla cuando la persona que recibirá el dinero se encuentra frente a quien efectuará el pago o transferencia.

Para utilizar esta modalidad, el proceso se realiza desde la App BancoEstado, donde se encuentra disponible el servicio “Pagar o girar con QR”.

¿Cómo pagar o transferir con QR desde CuentaRUT?

Para efectuar un pago o transferencia mediante QR, el usuario debe seguir una serie de pasos desde su teléfono celular.

Primero, debe ingresar a la App BancoEstado con sus datos de acceso.

Una vez dentro de la aplicación, debe acceder al servicio “Pagar o Girar con QR”, opción que permite iniciar este tipo de operaciones.

Luego, utilizando la cámara del celular, debe escanear el código QR que mostrará la persona a quien desea transferir el dinero.

Después de escanear el código, el usuario deberá confirmar el monto que desea transferir mediante su BE Pass.

Una vez aprobada la operación, el proceso quedará completado y el usuario recibirá una notificación en la aplicación que informa que el cobro o la transferencia fue realizada exitosamente.

¿Qué se necesita para utilizar PagoRUT?

Para realizar pagos o transferencias mediante este sistema existe un requisito fundamental: ambas personas deben tener instalada la App BancoEstado.

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