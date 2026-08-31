"Está la probabilidad": Alejandro Sepúlveda anticipa si volverá a llover esta semana en Santiago

31 ag. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las precipitaciones registradas durante la noche, una de las preguntas que surge es si volverá a llover esta semana en Santiago.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico para los próximos días y explicó cómo evolucionará el tiempo en la Región Metropolitana, adelantando además qué ocurrirá con las temperaturas de cara al primer fin de semana de septiembre.

¿Lloverá en Santiago esta semana?

De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, un nuevo sistema frontal llegará al sur del país durante el martes, con precipitaciones desde sectores de Ñuble hasta Aysén.

El sistema también avanzará hacia la zona central y alcanzará sectores cordilleranos de las regiones del Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso.

"El miércoles y jueves está la probabilidad, en la Región Metropolitana y en la zona central, de recibir precipitaciones arriba en la cordillera", confirmó Sepúlveda.

Sin embargo, por ahora no se pronostican lluvias en el valle de Santiago: “Por ahora solo de San José de Maipo hacia arriba”.

La situación podría cambiar debido a la inestabilidad del sistema, pero el escenario previsto actualmente apunta a que las precipitaciones se concentrarían en sectores cordilleranos.

Así estará el tiempo en Santiago esta semana

Este lunes se espera una jornada con nubosidad parcial, escasa nubosidad y tendencia a cielos casi despejados durante la tarde. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a 22°C.

Para el martes, las temperaturas variarán entre una mínima de 5 °C y una máxima de 24°C, en una jornada marcada por condiciones más cálidas.

El miércoles, por ahora, la ocurrencia de precipitaciones se mantendrían en la cordillera, mientras que en el valle aumentaría la cobertura nubosa. La mínima será de 7°C y la máxima de 21°C.

El jueves la situación comenzaría a disiparse. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 22°C. Nuevamente, la posibilidad de precipitaciones se mantiene por ahora restringida a sectores cordilleranos.

El viernes Santiago tendrá una mínima de 5°C y una máxima de 23°C, dando paso a un fin de semana con temperaturas más agradables.

¿Y cómo estará el fin de semana?

Para el sábado y domingo se esperan máximas de 24°C, en un escenario que, por ahora, se presenta sin lluvias en gran parte de Chile.