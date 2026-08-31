Gendarmería frustra fuga de tres reos de alta peligrosidad desde cárcel de La Serena

31 ag. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería frustró la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de La Serena, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con lo informado por la institución, el hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando labores de inteligencia penitenciaria detectaron una eventual planificación para escapar del recinto.

“Labores de inteligencia penitenciaria daban cuenta de una eventual planificación de fuga de 3 imputados”, informó Gendarmería.

A partir de estos antecedentes, personal operativo realizó una inspección y detectó un corte en la malla de seguridad de uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual.

Tres internos fueron trasladados a máxima seguridad

Tras el hallazgo, Gendarmería dispuso un procedimiento inmediato de registro y allanamiento al interior del recinto penitenciario.

“Se dispuso la realización inmediata de un procedimiento de registro y allanamiento, incautando elementos prohibidos por la administración penitenciaria, logrando identificar a los internos involucrados, los que fueron derivados al módulo de máxima seguridad”, aseguró la institución.

De esta manera, la eventual fuga fue frustrada antes de que los tres imputados pudieran concretar su escape.

Finalmente, Gendarmería destacó el trabajo realizado por sus funcionarios y la coordinación desplegada para evitar el intento de evasión.

“Gendarmería de Chile destaca el profesionalismo y coordinación demostrada por el personal, además del compromiso con los objetivos institucionales que se evidencian en este tipo de acciones, que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía”, cerró.