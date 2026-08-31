El recinto para conciertos más grande de Chile: Revelan imágenes de cómo lucirá el nuevo "Renca Arena"

31 ag. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de semanas se reveló que la Municipalidad de Renca y un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros buscan construir el arena de conciertos y espectáculos deportivos más grande de Chile en el municipio ubicado en el sector norponiente de Santiago.

De manera preliminar, se informó que el nuevo "Renca Arena" tendrá una capacidad para 22 mil espectadores, superando en 5 mil personas el aforo del Movistar Arena (futuro Santander Arena) ubicado en el centro de la capital.

The Clinic informó en dicha oportunidad que el recinto que se ubicará en una de las salidas de la Costanera Norte, cerca del aeropuerto, estaba siendo diseñado por los destacados arquitectos nacionales Mathias Klotz, Lillian Allen y Juan Purcel; sin embargo, hasta ahora no se habían revelado imágenes del futuro arena.

Así lucirá el nuevo "Renca Arena"

El mismo medio antes citado accedió de manera exclusiva a las imágenes referenciales del anteproyecto, las que fueron replicadas hace unos días por la cuenta de Instagram "Santiago Adicto" liderada por el periodista Rodrigo Guendelman.

La imagen exterior del proyecto, que se ubicaría en el sector industrial de Renca, muestra un recinto de diseño circular con amplias áreas verdes, una zona de estacionamientos y edificios anexos.

The Clinic/@santiagoadicto

En tanto, en el interior de la arena (en su configuración para conciertos) se puede ver un escenario central con dos pantallas de grandes dimensiones y espectadores repartidos entre la cancha y dos graderías a distinto nivel de altura.

The Clinic/@santiagoadicto

Previamente, se había informado que el recinto contemplará un estándar internacional enfocado en la experiencia del asistente, por lo que contará con "líneas de visión privilegiadas, áreas VIP y de hospitalidad de primer nivel, además de una amplia oferta gastronómica".

"Se trata de un recinto cubierto multipropósito, con capacidad para cerca de 22.000 espectadores, pensado para convertirse en un nuevo polo metropolitano de entretenimiento, gastronomía y servicios, y para posicionar a Santiago como un destino cultural y de entretenimiento de relevancia regional", señalaron desde el municipio.

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