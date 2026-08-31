Huachipato actualiza el estado de salud de Christian Bravo tras incidente contra Coquimbo: "Fue dado de alta"

31 ag. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado oficial, Huachipato se refirió este viernes al estado de salud de su jugador Christian Bravo, luego del incidente ocurrido el domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

"Huachipato FC informa que nuestro jugador Christian Bravo se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido sometido a diversos exámenes médicos tras el incidente ocurrido ayer en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso", señaló el club.

Respecto a su recuperación, la institución detalló: "El jugador fue dado de alta y de acuerdo con las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo".

Continuará su recuperación en Concepción

"En el transcurso de este día tomará el vuelo de regreso a Concepción, donde continuará con su recuperación y en observación por parte del cuerpo médico del club, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad", agregó.

Finalmente, el club agradeció las muestras de apoyo recibidas: "Agradecemos a todos las muestras de preocupación, cariño y apoyo dirigidas a Christian durante las últimas horas".

El partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, válido por la Liga de Primera, fue suspendido durante el segundo tiempo luego de que el arquero acerero, Christian Bravo, fuera afectado por el lanzamiento de bombas de estruendo desde las tribunas.

El hecho ocurrió en el minuto 68, pocos minutos después de que Huachipato se pusiera en ventaja con un gol de Sergio Núñez.