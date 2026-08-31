"Estoy más enojada que cuando terminé": Así será el esperado reencuentro entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda en VCTEX2

31 ag. 2026 - 14:41 hrs.

Esta noche se vivirá uno de los momentos más esperados de "Volverías con tu ex? 2", cuando Faloon Larraguibel haga su ingreso a la casona y vuelva a encontrarse cara a cara con Raimundo Cerda, a dos meses de la polémica ruptura que marcó el término de su relación.

El reencuentro ocurre luego de una separación que estuvo marcada por peleas diarias y las denominadas “guerras de ego”, como las define Cerda.

Ahora, ambos tendrán la oportunidad de conversar sobre los temas que quedaron pendientes tras el quiebre.

Faloon llega con sentimientos, pero también con enojo

Antes de ingresar al exitoso reality de Mega, Faloon adelanta cómo enfrentará este esperado reencuentro y deja claro que su llegada será diferente a la imagen que tuvo en otros momentos.

“Ya la villana la dejé atrás, esta vez vengo como heroína. No vengo a competir contra ninguna mujer ni a quitar ningún hombre, por ningún motivo. Tengo un ex ahí adentro con el que todavía existen sentimientos, pero también hay muchas otras cosas que conversar", señaló Larraguibel en la antesala a su debut en "Volverías con tu ex? 2".

"Nosotros terminamos antes que él entrara, empezaron a haber un poquito de roces de comunicación y convivencia, pero ahora estoy más enojada que cuando terminé, porque antes estaba triste. Para mí fue súper raro que él se metiera al reality habiendo terminado hace tan poco tiempo conmigo, de verlo hacer cosas en las que digo ‘quizás no estaba tan enamorado de mí’, verlo dormir con otra mujer era raro, me dolía. Si ya era protagonista estando fuera, obviamente voy a llegar a ser la top one aquí, la protagonista única. De verdad estoy enojada”, agregó la exYingo.

El reencuentro entre Faloon y Raimundo

Tras verse nuevamente y protagonizar un abrazo, Raimundo intentará convencer a Faloon de que nunca la olvidó y que ella continúa siendo una persona fundamental en su vida.

“Cada cosa me recordaba los momentos contigo… Lo único que estuve haciendo fue tapar penas”, le confesará Rai.

La respuesta de Faloon no tardará en llegar. “¿Tapar penas cómo? No fue mucho el tiempo que terminamos y ya te estabas dando besos”, le dirá, haciendo referencia a los juegos que Raimundo protagonizó con Sofía y Flavia.

“No fue así”, responderá Rai. “No me mientas en la cara, yo lo vi, no mientas”, reclamará Faloon, visiblemente enojada.

Sin embargo, Raimundo insistirá en sus sentimientos y entregará una de sus declaraciones más directas durante el esperado encuentro:

“Te soy sincero, he dicho que eres la mujer que más he amado en toda mi vida, nada me llenaba, nada nunca me llenó (…). Te he defendido cuando hablan de ti, las veces que peleé fuerte fue por ti, todo lo que he hecho fue por ti”, expresará Rai.

El esperado reencuentro entre ambos pondrá nuevamente a prueba la relación y dejará abierta la interrogante sobre si las palabras de Raimundo serán suficientes para que Faloon pueda dejar atrás el enojo o si serán los hechos los que finalmente determinen el futuro de la expareja.

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