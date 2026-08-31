Fonda del Parque O'Higgins: Estos son los precios de las entradas para el show

31 ag. 2026 - 11:46 hrs.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y en poco más de dos semanas los chilenos estaremos celebrando nuestras Fiestas Patrias durante un fin de semana largo que contará con tres días de festejos.

Si bien este 2026 las celebraciones serán más breves, la tradicional Fonda del Parque O'Higgins —el principal evento dieciochero de Santiago— ya comenzó con la venta de entradas para disfrutar de platos típicos y una variada programación de artistas entre el 17 y el 20 de septiembre.

La parrilla de artistas de la Fonda del Parque O'Higgins

Jueves 17 de septiembre

Sinaka.

Santaferia.

Viernes 18 de septiembre

Jairo Vera.

Luis Lambis.

Noche de Brujas.

Sábado 19 de septiembre

Young Cister.

Leo Rey.

Zúmbale Primo.

Domingo 20 de septiembre

Los Sudakas.

Cachureos.

Los Jaivas.

¿Cuál es el valor de las entradas?

Si estás interesado en asistir a la presentación de alguno de estos artistas durante Fiestas Patrias, debes saber que Ticketplus ya puso a la venta las entradas para "La Gran Fonda de Chile" a través de su sitio web (pincha aquí).

Actualmente, se están liberando las entradas correspondientes a la "Preventa 2", las que tienen los siguientes precios para cualquiera de los cuatro días de la fonda:

Niños/as: $9.775 .

. Adulto Mayor +65: $9.775 .

. Público General: $13.225.

Cabe recordar que estas entradas solo dan acceso al recinto de la fonda y permiten ver todos los shows del escenario principal; sin embargo, el acceso a bebestibles, comida, juegos u otras actividades son gastos separados que debes considerar de antemano.

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