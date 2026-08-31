Robo a minimarket termina con choque a patrulla municipal: Tres sujetos fueron detenidos en Providencia

31 ag. 2026 - 05:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un robo al interior de un minimarket ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas en el local "Tomorrow", hasta donde llegaron tres sujetos a bordo de un vehículo Chevrolet que mantenía encargo por robo desde el 26 de agosto en Renca.

Robaron cigarrillos y vapers

Los sujetos habrían forzado la reja metálica del minimarket para ingresar al recinto y sustraer distintas especies.

Según explicó Carabineros, los individuos alcanzaron a llevarse 80 cigarrillos electrónicos y 30 cajetillas, especies que posteriormente fueron recuperadas en su totalidad.

Al escuchar el estruendo de la puerta caerse y de la caja registradora, los vecinos realizaron un llamado a la línea de seguridad de Providencia. Aproximadamente 3 minutos después, llegó personal municipal.

Huyeron y chocaron con patrulla municipal

Tras cometer el delito, los sujetos escaparon a bordo de un vehículo, pero "al intentar huir de Carabineros y de los municipales, colisionaron con un vehículo municipal", según detalló la capitán Carolina Nani Casanova, subcomisario de Peñalolén.

Producto del impacto, los individuos descendieron del automóvil y huyeron a pie en distintas direcciones. Finalmente, tres de los sujetos fueron detenidos por personal de seguridad municipal y posteriormente entregados a Carabineros.

"Se procedió a la detención de estos tres detenidos (todos adultos), los cuales mantienen antecedentes", indicó la capitán Casanova.

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