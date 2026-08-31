Kast viajará a Magallanes en medio de tensión con Argentina por soberanía del Estrecho

31 ag. 2026 - 00:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast viajará el martes a la región de Magallanes, en una visita que estará marcada por la tensión diplomática surgida con Argentina a raíz de recientes declaraciones sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El mandatario llegará durante la mañana a Punta Arenas, acompañado por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de Defensa, Fernando Barros. En la zona supervisará ejercicios militares que desarrollan el Ejército y la Armada.

Visita ocurre en medio de tensión con Argentina

El viaje se concretará pocos días después de las declaraciones del brigadier argentino Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de ese país, quien se refirió a la soberanía argentina sobre el Estrecho de Magallanes.

El episodio generó cuestionamientos en Chile, especialmente porque Valverde sería la segunda autoridad argentina en cuatro meses en realizar declaraciones vinculadas con la soberanía sobre territorio del extremo austral.

La situación también abrió un debate respecto de la respuesta que debería adoptar el Gobierno frente a este tipo de pronunciamientos, considerando además la cercanía política que Kast ha mantenido con el presidente argentino, Javier Milei.

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El viaje también se enmarca en el objetivo que Kast estableció al comienzo de su administración de recorrer todas las regiones del país antes de Fiestas Patrias. Tras su visita a Magallanes, solo quedará pendiente la Región de Los Ríos.

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