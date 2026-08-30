Temblor se registra en la zona norte del país: conoce la magnitud y epicentro del sismo

30 ag. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 30 de agosto, se registró un sismo de magnitud 3.4 a las 17:04 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al sur de Patache en la región de Tarapacá, con una profundidad de 36 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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