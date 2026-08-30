Ejemplar Makhulu ganó el Clásico Grupo 1 Polla de Potrillos disputado en el Club Hípico de Santiago

30 ag. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

El ejemplar Makhulu, montado por el jinete Alejandro Maureira, ganó el Clásico Grupo 1 Polla de Potrillos disputado en el Club Hípico de Santiago.

El triunfador de esta prueba fue secundado por Nirzan (Jorge González) y Berninale (Sebastián González).

Makhulu se impuso sin dificultades en los 1.700 metros de la carrera, ya que les sacó al menos tres cuerpos a sus rivales.

Alejandro Maureira señaló apenas terminada la carrera que "estoy muy contento y agradecido del Señor por esto. Con este caballo siempre tuvimos esperanzas. Gracias y solo disfrutar de este momento".

En tanto, Carlos Saavedra, propietario del Stud Los Leones, señaló eufórico que "esto es extraordinario, brutal lo que pasó. Este caballo (Makhulu) tiene un potencial extraordinario. No tiene techo".

La carrera se disputó ante un gran marco de público en el pasto de uno de los principales recintos hípicos del país.