En menos de 24 horas: decretan prisión preventiva para imputado por doble homicidio en La Florida

30 ag. 2026 - 21:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano logró la prisión preventiva de un imputado por un doble homicidio ocurrido durante la tarde del sábado 29 de agosto en La Florida.

Los hechos se registraron poco antes de las 13:00 horas, en la intersección de Las Prímulas con Los Azahares, donde se encontraban las víctimas junto a un amigo. En ese momento, fueron abordadas por dos sujetos, quienes comenzaron a agredirlas con un objeto contundente y efectuaron múltiples disparos.

Producto del ataque, ambas víctimas fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Se trata de un ciudadano peruano y un ciudadano chileno. El primero falleció producto de sus lesiones, mientras que el segundo permanece en riesgo vital.

Hasta el lugar concurrió el ECOH Metropolitano para liderar las diligencias investigativas. Durante la noche, los equipos lograron establecer la identidad de uno de los presuntos autores, quien fue detenido en un centro de salud y posteriormente puesto a disposición del 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la audiencia, la fiscal ECOH RM, Arlin Flores, formalizó al imputado por dos homicidios: uno consumado y otro en calidad de frustrado.

Respecto de la resolución, la persecutora señaló que el tribunal consideró suficientemente acreditados tanto los delitos como la participación del imputado en los hechos, por lo que decretó la prisión preventiva.

Finalmente, el tribunal estableció un plazo de investigación de 90 días.