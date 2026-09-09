Centro de simulación clínica recibe prestigiosa acreditación internacional por su formación en salud

09 sept. 2026 - 12:24 hrs.

La formación de profesionales de la salud está viviendo una transformación impulsada por nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza. En este escenario, la simulación clínica avanzada permite entrenar procedimientos en ambientes seguros antes de llevarlos a la atención directa de pacientes.

En Chile, el Centro de Simulación Avanzada Link USS de la Universidad San Sebastián marcó un hito al convertirse en el primer centro de entrenamiento clínico quirúrgico avanzado de la región en recibir la acreditación de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (FLASIC).

La distinción representa un importante sello internacional de calidad para este tipo de recintos, ya que evalúa tanto la infraestructura y tecnología disponible como los procesos pedagógicos y su orientación hacia la seguridad del paciente y la mejora continua.

Capacitación continua

El reconocimiento fue oficializado por la doctora Alessandra Vaccari, presidenta de FLASIC, quien valoró el trabajo desarrollado por el centro y su aporte a la formación sanitaria en Latinoamérica.

"Para nosotros y para toda nuestra región es fundamental contar con este centro de excelencia, comprometido con una educación basada en la calidad, la seguridad y la mejora continua", señaló Vaccari durante la ceremonia.

El espacio está orientado a la capacitación continua de médicos, enfermeras, kinesiólogos y técnicos, quienes pueden desarrollar habilidades técnicas y no técnicas mediante entornos inmersivos y controlados.

La propuesta también busca fortalecer el trabajo de equipos de alto rendimiento, permitiendo practicar situaciones clínicas complejas y analizar los resultados para perfeccionar los procesos de aprendizaje.

"Un proyecto educativo se consolida cuando la excelencia académica, la innovación, la investigación y la vinculación con el medio se transforma en práctica constante", afirmó el doctor Andrés Díaz-Guio, director general de simulación clínica e innovación de la USS.

La acreditación se entregó durante el 1er Congreso Internacional de Simulación Avanzada (CISA 2026), encuentro que reunió a especialistas y referentes del área de la salud iberoamericana.

La instancia contó además con la participación de sociedades médicas chilenas, entre ellas SOCHIPE, SOCHOG, SOCHEMP y SACH, que abordaron los desafíos para el desarrollo de habilidades clínicas y el futuro de la formación sanitaria.

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