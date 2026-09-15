Subsecretario de Servicios Sociales por hogares de adulto mayor irregulares: "No basta con cerrar, sería insuficiente como Estado"

15 sept. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

El incendio que destruyó un hogar de adultos mayores en el sector de Comuy, en Pitrufquén, región de La Araucanía, dejó 16 personas fallecidas y expuso las deficiencias con las que operaba el recinto, que no contaba con autorización como Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

Aunque el lugar había sido fiscalizado, no fue cerrado. A cuatro días de la tragedia, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, abordó en Radio Infinita las condiciones del hogar y sostuvo que la respuesta del Estado debe ir más allá de clausurar este tipo de establecimientos.

Una cuidadora para 26 personas mayores

Fernández señaló que “es altamente probable que no haya contado con esas vías de escape”. También confirmó que el recinto no cumplía con la dotación mínima de personal durante la noche.

“Debía haber tenido al menos dos personas en el horario nocturno, y tenían solamente una persona. O sea, ahí ya tenemos una deficiencia”, afirmó.

En el hogar había 26 adultos mayores, varios de ellos postrados, a cargo de una sola cuidadora. Al ser consultado sobre si esa situación incumplía el reglamento de los Eleam, el subsecretario respondió: “Tal cual, eso sí que nos consta absolutamente”.

Fernández agregó que aún deben revisarse otros elementos relacionados con la emergencia, como las condiciones de las puertas y las eventuales observaciones que pudieron quedar registradas durante fiscalizaciones anteriores. Sin embargo, reconoció que "dada la situación del incendio, que básicamente no quedó nada, no sé qué posibilidad hay de tener ese nivel de detalle".

La responsabilidad de fiscalizar

Sobre quién debía resolver el eventual cierre del hogar, el subsecretario apuntó a las autoridades sanitarias regionales.

“Esa responsabilidad es de los seremis de Salud. Todo lo que es la fiscalización y eventuales investigaciones, sanciones, corresponde al Ministerio de Salud”, sostuvo.

Respecto de por qué el recinto no fue cerrado pese a su funcionamiento irregular, Fernández respondió: "Desconozco en este caso en particular, pero si tú probablemente miras hacia atrás, los últimos años, vas a encontrar muchos casos de procesos abiertos por situaciones similares, donde no necesariamente la sanción ha sido el cierre".

“No basta con cerrar”

La autoridad indicó que “hoy día este hecho del fin de semana requiere generar un plan de trabajo, hay que mirar el tema de las exigencias, hay que mirar el tema de las fiscalizaciones, pero también tenemos que mirar la responsabilidad que tenemos como Estado en términos de generar mayor oferta pública y de apoyar a muchas organizaciones que hoy día tienen a veces buenas condiciones en ciertos aspectos, pero no están cumpliendo todo, y ver también cómo los podemos apoyar”.

"Tenemos una realidad hoy día de muchas personas a lo largo de Chile, personas mayores, que requieren apoyo y tenemos que ofrecer ofertas", añadió.

“No basta con cerrar, que puede ser un camino, fiscalizo y cierro, pero también eso sería insuficiente como Estado, como sociedad”, afirmó.

“No podemos simplemente dejarlos abandonados, sino que tenemos que tener la capacidad de ofrecer nuevas ofertas”, sostuvo.

Finalmente, informó que sostendría una reunión con la ministra de Salud y la ministra de Desarrollo Social y Familia, en la que se presentaría un plan y una mesa de trabajo para analizar cómo aumentar la oferta de atención para personas mayores a nivel nacional.