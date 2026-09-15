Gran incendio en pleno centro de Santiago: Densa columna de humo es vista desde diversos sectores

15 sept. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de emergencia se despliega en el centro de Santiago producto de un incendio estructural de proporciones que afecta a un galpón ubicado en la intersección de las calles San Diego con Santiago.

La emergencia ha generado una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de la capital, lo que ha provocado alerta entre los vecinos del sector debido a la intensidad del fuego y al fuerte olor a quemado que perciben en los alrededores.

Ante el riesgo inminente de propagación hacia inmuebles vecinos, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró primera alarma de incendio, movilizando a varias compañías de la capital para combatir las llamas y controlar el siniestro.

Por el momento, las causas que originaron el fuego al interior de la estructura continúan siendo materia de investigación y no se ha informado de manera oficial si existen personas o voluntarios lesionados.

Producto de la llegada del personal de bomberos y carros de emergencia, desde Transporte Informa confirmaron que existe restricción de tránsito en la esquina de San Diego con Santiago. Las autoridades llamaron a los automovilistas a preferir vías alternativas y a facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate que trabajan en la zona.

ATENCIÓN (11:03) restricción de tránsito en San Diego con Santiago, debido a incendio estructural que afecta a fábrica. Permita el desplazamiento de los equipos de emergencia. Precaución #Santiago pic.twitter.com/tfIrepvIry — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 15, 2026

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